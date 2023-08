Chelsea gazump la dernière offre de Liverpool pour Romeo Lavia évalué à 50 millions de livres sterling

Chelsea a fait une offre pour le milieu de terrain de Southampton Romeo Lavia, selon talkSPORT.

On pense que l’offre se situe dans la région de 48 millions de livres sterling, ce qui est plus proche de la valorisation de 50 millions de livres sterling des Saints que la proposition la plus récente de Liverpool.

2 Chelsea cherche à profiter de l’incapacité de Liverpool à conclure l’accord avec Lavia Crédit : Getty

Liverpool a eu trois offres rejetées par les Saints pour l’ancien homme de Manchester City, leur offre la plus récente pouvant atteindre 45 millions de livres sterling.

Les Reds ont passé une grande partie de la fenêtre à négocier avec le club de championnat sur le prix de Lavia.

Après leur dernier revers plus tôt cette semaine, la légende de Liverpool Jamie Carragher a appelé son ancien club à se retirer de l’accord.

« C’est embarrassant », a tweeté Carragher lundi.

« Liverpool, depuis des années, a conclu des accords rapidement et sans tracas.

Si vous ne pensez pas qu’il vaut 50 millions de livres sterling, passez à autre chose, si vous voulez vraiment qu’il le paie.

« Je ne sais pas non plus pourquoi le LFC n’est pas là pour [Moises] Caicedo, oui c’est beaucoup d’argent mais Liverpool a eu beaucoup d’argent pour JH [Jordan Henderson] /FAB [Fabinho]. »

Et maintenant, ils sont confrontés à la perspective de perdre Lavia au profit d’un club rival, bien que l’offre de Chelsea soit toujours en deçà du prix demandé par Southampton.

L’international belge a rejoint le club de la côte sud dans le cadre d’un contrat de 14 millions de livres sterling avec Man City l’été dernier et est sous contrat à St Mary’s jusqu’à l’été 2027.

2 Lavia pourrait être en route pour Londres au lieu du Merseyside Crédit : Getty

Il a bien performé lors de sa première saison à Southampton mais n’a pas réussi à les aider à éviter la relégation de la Premier League.

Cette approche pour Lavia suggère que Chelsea a peut-être abandonné l’espoir de signer le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo.

Chelsea a eu des offres de 70 millions de livres sterling et 80 millions de livres sterling rejetées, les Seagulls étant censées être après 90 millions de livres sterling pour l’international équatorien.