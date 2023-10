Chelsea Galek, manager de McDonald’s, récompensée par un prix

Chelsea Galekgérant du McDonalds restaurant situé au 400 Towne Drive à Fayetteville, a remporté un Ray Kroc Award – une distinction qui récompense les directeurs de restaurant McDonald’s les plus performants au monde.

Galek était l’un des 395 directeurs de restaurants McDonald’s de 70 marchés à travers le monde à recevoir cet honneur, qui comprend un prix en espèces, un trophée et un voyage à la convention mondiale McDonald’s à Barcelone, en Espagne.

Galek, une Américaine sur huit ayant travaillé dans un restaurant McDonald’s, habite à Marcellus, a débuté sa carrière chez McDonald’s en tant que membre d’équipage à l’âge de 16 ans et a gravi les échelons au cours des 20 dernières années. poste actuel de directeur général. Elle fait désormais partie du 1 % de directeurs de restaurant McDonald’s dans le monde reconnus pour l’impact exceptionnel qu’elle a eu sur son équipe, ses clients et sa communauté.

Elle et son équipe sont également des champions de Organisation caritative Ronald McDonald House du centre de New York, collectant régulièrement plus de 1 500 $ chaque mois grâce à des dons groupés. En plus de récolter des fonds pour l’organisation, elle participe également à Noël en juillet pour collecter des objets de la communauté à donner au Manoir Ronald McDonald de Syracuse.

Alors qu’elle travaillait chez McDonald’s, Galek a obtenu son diplôme d’associé en technologie commerciale à Collège communautaire d’Onondaga à travers Des arcades vers des opportunitésun programme éducatif qui offre une aide aux frais de scolarité aux employés de McDonald’s.

