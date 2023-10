Jouer pour la neuvième équipe féminine de football de la Division III de la NCAA dans le pays a offert à Chelsea Gale de nombreux moments mémorables.

Il y a eu le record scolaire de 21 victoires la saison dernière pour l’Université du Wisconsin-La Crosse, deux parcours profonds dans un tournoi de la NCAA et seulement sept défaites lors de ses 64 derniers matches. Mais certains de ses meilleurs souvenirs sont venus du terrain pour Gale, un milieu de terrain junior diplômé de Prairie Ridge.

“J’aime attribuer une grande partie de notre succès à la façon dont nous nous comportons en dehors du terrain”, a-t-elle déclaré. “Cela signifie beaucoup de succès sur le terrain.”

Gale a déclaré que toute l’équipe, à travers diverses activités et événements, a noué de nombreux liens et amitiés.

« C’est parfois difficile à trouver dans une équipe », a-t-elle déclaré. Le résultat est que La Crosse (14-1-1 au total, 6-0 Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference) est classée n°9 par les United Soccer Coaches cette semaine et a décroché son deuxième titre WIAC consécutif le week-end dernier.

Les Eagles ont tissé des liens grâce à des exercices de résolution de problèmes, des courses d’obstacles, des randonnées en équipe sur des falaises locales et des visites de conférenciers motivateurs, dont la mère de Gale, Christine, une avocate en droit de la famille qui discute de « tout sujet qui touche, impacte et change la vie des femmes ». sur son propre podcast, intitulé « Girl Out of Order ».

“Nous organisons des lieux de rencontre obligatoires”, a déclaré Chelsea Gale. « Obligatoire n’a jamais l’air amusant, mais c’est très amusant. Nous organisons des soirées glaces. Nous serons plusieurs à aller étudier ensemble. Nous irons prendre un café le jour du match.

“Cette proximité en dehors du terrain nous aide vraiment à créer des relations solides qui se manifestent sur le terrain.”

Chelsea Gale, diplômée de Prairie RIdge, milieu de terrain de la division III de la NCAA Wisconsin-LaCrosse.

Gale, qui a débuté 35 fois au cours des deux dernières saisons, a joué au centre au lycée, mais a été transféré au milieu extérieur à La Crosse, qui a atteint le troisième tour du tournoi de la NCAA la saison dernière et l’Elite Eight en 2021. « Avec le à l’extérieur du milieu, tu peux courir beaucoup et j’adore courir », a déclaré Gale, qui a récolté quatre passes décisives cette saison. « Vous obtenez également beaucoup de 1 contre 1, ce qui est aussi quelque chose que j’apprécie. Je suis vraiment fier de tout ce que je défends.

Les Eagles ont dominé leurs adversaires 42-6 cette saison et se classent au 11e rang national pour la moyenne de buts alloués (0,375 par match).

«Nous avons beaucoup de joueurs individuels très talentueux, même sur notre deuxième et notre troisième trio», a déclaré Gale. “Quand nous remplaçons, le niveau (de talent) ne diminue pas.”

La fiche de 51-7-6 de La Crosse au cours des trois dernières saisons incite l’équipe à voir grand cet automne.

“Cette année, nous avons décidé que notre plus grand objectif était de remporter le championnat national, ce que nous n’avions jamais décidé auparavant parce que c’est une chose très importante et intimidante à dire”, a déclaré Gale. « J’ai l’impression que nous avons eu suffisamment de succès… pour que nous puissions commencer à croire que nous pouvons le gagner.

“Cela se construit depuis longtemps.”

Le football de Loras porte la couronne : le Loras College a remporté mardi le titre de la saison régulière de football féminin D-III de l’American Rivers Conference avec une victoire 3-1 contre Central College.

Pour la troisième saison consécutive, les Duhawks (15-1, 8-0) sont restés invaincus en conférence. L’équipe ouvre le tournoi de la ligue éliminatoire mercredi. Loras, qui a dominé ses adversaires 54-4 cette saison, compte un contingent de trois joueurs de la région du comté de McHenry.

Emerson Gassman de McHenry, un attaquant de première année, a contribué un but et quatre passes décisives. Le défenseur senior Rylee Quillen (Dundee-Crown) a récolté deux passes décisives et le milieu de terrain de première année Bella D’Amico (Woodstock North) a participé à un match.

Loras est classé n°23 au niveau national dans le sondage United Soccer Coaches cette semaine.

COD en rouleau : L’équipe de football du College of DuPage, classée n°1 dans la division III de la NJCAA, s’est améliorée à 8-1 le week-end dernier. Avec Ramon Fuentes (Crystal Lake Central), étudiant de première année en chemise rouge, comme gardien, les Chaparrals se classent au premier rang national pour les verges au sol par course (5,4) et deuxièmes pour les touchés au sol (18) et le total des verges au sol (1 758).

Freshman Mason Wojtas (Huntley) est le principal parieur de l’équipe et a une moyenne de 37,2 verges par botté de dégagement. Il a réussi cinq bottés de dégagement cette saison à l’intérieur de la ligne des 20 verges de l’adversaire.

Le football de Lewis prend son envol : L’équipe féminine de football D-II de l’Université Lewis est sur une fiche de 7-0-3 et n’a pas perdu un match depuis sept semaines.

Le défenseur senior Jordyn Bigos (14 matchs joués) de Crystal Lake South, le milieu de terrain de première année Carlie Burns (six matchs) de Cary-Grove et l’attaquant de première année Francesca Pastorelli (deux matchs) du Hampshire font partie des contributeurs de l’équipe.

Lewis (8-4-4 au total, 7-1-3 Conférence de la vallée des Grands Lacs) possède le deuxième meilleur bilan de la conférence à 14 équipes.

• Barry Bottino écrit sur les athlètes universitaires locaux pour le Northwest Herald. Écrivez-lui à [email protected] et suivez @BarryOnCampus sur Twitter.