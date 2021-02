Chelsea gagne sur le but de Werner, Kepa clean sheet alors que les efforts de revitalisation de Tuchel montrent des signes de progrès

LONDRES – La victoire 2-0 de Chelsea sur Newcastle United était confortable, mais ce fut une nuit où les sécheresses ont été brisées et la confiance rétablie. Timo Werner était superbe, tandis que Kepa Arrizabalaga a rendu hommage à Thomas Tuchel dans son premier départ en Premier League depuis octobre.

Alors que Newcastle offrait peu d’attaque, ce fut une nuit presque parfaite pour Chelsea. La seule tache sur le cahier était la blessure de Tammy Abraham en première période, mais c’est son remplaçant Olivier Giroud qui a marqué leur premier match, Werner décrochant leur deuxième. C’est maintenant six matchs invaincus pour Tuchel et, surtout, les attaquants ont commencé à marquer – leur premier dans la ligue sous le nouveau patron.

Après avoir attendu 13 matchs pour un match de Premier League, les dernières secondes de la sécheresse des buts ont peut-être été les plus angoissantes de Werner.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Chelsea était déjà 1-0 au bon à ce stade, après le premier match de Giroud – que Werner a joué un rôle clé dans le coup de départ alors qu’il poussait Emil Krafth pour marteler le ballon à travers le but, où la course qui en a résulté a permis à Giroud un proche confortable- finition de la gamme – et venait de gagner un corner. Werner s’est retrouvé au deuxième poteau lorsque la livraison est arrivée et, ayant en quelque sorte trouvé son chemin vers lui sans être marqué, il a glissé et a glissé mais a réussi à diriger le ballon au-dessus de la ligne, malgré les meilleurs efforts de Karl Darlow pour le récupérer.

Puis vint le contrôle VAR pour vérifier si le ballon touchait la main de Giroud en route vers Werner. En attendant la décision, il a dit à ses coéquipiers dans l’abri que ce serait juste sa chance de voir sa grève exclue. Heureusement pour l’international allemand, l’appel est revenu en faveur de Chelsea. Werner – avec sa lèvre qui saignait d’un coup précédent sur le visage – jeta un bref coup d’œil au ciel, puis expira.

Cela marquait la fin de sa course sans but de haut vol. Il se trouve que le but est venu à la 1000e minute de cette sécheresse – sa pire période sans but de la ligue depuis son retour au VfB Stuttgart lors de la saison 2014-15. Six saisons plus tard, c’est son record de buts au RB Leipzig qui a incité Chelsea à dépenser 45 millions de livres sterling pour le faire sortir de la Bundesliga. Après avoir marqué 34 en 45 matches pour Leipzig la saison dernière, son retour de quatre en 23 matches de championnat cette saison pour Chelsea est toujours bien inférieur à ce à quoi il s’attendait.

Mais ce manque de produit fini n’était pas faute d’essayer. Werner a parfois coupé une figure frustrée et inconsolable à Chelsea. Il se précipite dans le sol, planant toujours dans les demi-espaces, cherchant à jouer sur les épaules des défenseurs et coupant le flanc. Il a essayé cela à Chelsea, mais sous Frank Lampard, cela n’a tout simplement pas cliqué pour lui. Sous Tuchel, il a montré des pousses vertes de récupération avec ses deux passes décisives contre Sheffield United le 7 février, et cet effort brouillé donnera l’impression qu’un poids énorme a été enlevé de ses épaules.

Après 1000 minutes en Premier League sans but, Timo Werner a marqué lors de la victoire de Chelsea sur Newcastle. Getty

« J’étais heureux d’avoir marqué, enfin », a déclaré Werner après le match. « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le reste de la saison. En tant qu’attaquant, vous voulez toujours marquer. »

C’était simple pour Chelsea et leur gardien de but très décrié Kepa. Le gardien le plus cher du monde a obtenu son premier départ en Premier League depuis le 17 octobre, lorsqu’il en a concédé trois contre Southampton. Depuis, il a vu Edouard Mendy prendre sa place, avec son action de match limitée à la compétition de coupe. Mais après la performance impressionnante de Kepa contre Barnsley la semaine dernière en FA Cup, Tuchel a poursuivi sa politique consistant à donner aux joueurs une seconde chance d’impressionner et l’international espagnol a remboursé la foi. Mais Mendy reste le n ° 1 de Chelsea, comme l’a dit Tuchel après le match.

Kepa va avoir besoin d’une renaissance pour calmer les sceptiques sur son avenir à long terme dans l’ouest de Londres, mais tout comme Tuchel l’a fait avec Marcos Alonso, Jorginho et Antonio Rudiger, il a tracé une ligne dans le sable du mandat de Lampard et a permis à l’équipe de lui prouver qu’ils sont dignes de faire partie de ses projets à long terme. Kepa a fait ce qui était nécessaire et a fait des arrêts intelligents sur un coup franc de Jonjo Shelvey et une tête de Joe Willock, mais il reste à voir si c’était le début de sa renaissance ou une chance pour lui d’impressionner dans la vitrine.

Alors que Newcastle était décousu et manquait de cohésion, Chelsea continue de construire sous Tuchel et nous commençons à voir les premiers signes de leur apparence à long terme. Mateo Kovacic est le battement de cœur du côté et dicte le tempo depuis le milieu du parc. Ses balles longues et longues ou ses passes courtes et soignées sont le plus souvent le catalyseur du jeu de transition de l’équipe. Alonso a décroché la première place d’arrière gauche, avec Callum Hudson-Odoi à droite. Mason Mount était à nouveau dangereux – et aurait dû attraper le troisième de Chelsea en première mi-temps pour tirer large – alors que la défense semble réglée.

2 Liés

Il reste à voir, cependant, qui sera l’attaquant de premier choix de Tuchel, ou comment exactement Hakim Ziyech ou Christian Pulisic s’intégrera. Pulisic était un remplaçant inutilisé – Reece James a été recruté tardivement pour Hudson-Odoi – et a a réussi seulement 84 minutes sur un possible 450 dans la ligue sous son nouveau manager. Il a encore du travail à faire pour retrouver la forme que nous avons vue tard la saison dernière.

« Eh bien, aujourd’hui, le premier changement a déjà été effectué en première mi-temps suite à une blessure et Christian était une décision serrée de savoir s’il recommençait après le match de coupe, ou s’il venait du banc et 11 autres départs », a déclaré Tuchel. « Cela rend les choses difficiles en tant que troisième changement, vous ne voulez pas l’utiliser trop tôt, alors nous avons fait ce que nous faisons toujours au milieu du match, nous ne pensons qu’à ce qui peut vous aider à gagner le match. Christian méritait absolument de commencer, il méritait de venir, alors j’espère qu’il continuera et je suis absolument sûr qu’il aura une influence importante pour nous et aura un impact important pour nous à l’avenir. «

Reconstruire la confiance de Werner était l’un des éléments en tête de la liste des tâches de Tuchel lorsqu’il a repris Chelsea fin janvier.

La signature de 45 millions de livres sterling de RB Leipzig n’avait pas voulu faute d’efforts, mais c’était le produit de finition qui manquait à la production de Werner. Mais lors de cette nuit froide dans l’ouest de Londres, il a réalisé une performance digne de sa réputation et de sa promesse en faisant tourner les défenseurs de Newcastle et en obtenant finalement le but pour lequel il avait travaillé si dur.

« Timo a été décisif pour nous aujourd’hui », a déclaré Tuchel.