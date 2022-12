Chelsea gagne, mais Reece James subit un éventuel revers de blessure

Chelsea a récolté les trois points lors de son retour en Premier League mardi, mais le scénario, malheureusement, tourne autour d’une blessure de Reece James. Les Blues sont entrés dans le match contre Bournemouth après avoir perdu trois matches de championnat consécutifs. La blessure enlise un résultat rafraîchissant de 2-0 pour le club de l’ouest de Londres.

Reece James a quitté le match après seulement 52 minutes. Le défenseur a semblé pointer son genou après s’être allongé sur le terrain pendant quelques instants. Alors qu’il était capable de marcher seul dans le tunnel, l’international anglais avait l’air navré en quittant le terrain.

Le match de mardi était la première apparition de James depuis octobre. L’arrière droit vedette avait déjà raté neuf matchs au total en raison d’une blessure au genou. Sept de ces matches étaient en Premier League.

James est l’un des joueurs les plus importants de Chelsea

Avant le match contre Bournemouth, le patron de Chelsea, Graham Potter, a parlé de l’importance de James. “Reece est un joueur de haut niveau et quand il n’est pas avec nous, c’est raté”, a déclaré Potter.

Potter ne ment pas. En fait, Chelsea a remporté six des huit matches de Premier League cette saison lorsque James est présent. Comparez cela à l’équipe qui n’a remporté qu’une seule victoire en sept matchs de haut vol sans leur star de retour.

Le manager a également souligné la nécessité de remettre James en action lors de sa conférence de presse d’avant-match. “Nous devons juste être clairs et prudents avec les minutes qu’il joue, mais je suis convaincu que plus il jouera au football, plus nous verrons à quel point il est un joueur fantastique”, a déclaré Potter.

Le bug des blessures revient pour Reece James

La saison a été très difficile pour James. Normalement un pilier de la formation de Chelsea, le défenseur n’a réussi que 12 apparitions au total pour son club au cours de la campagne en cours. Cependant, la blessure susmentionnée a également forcé l’arrière droit à manquer la Coupe du monde au Qatar également.

Les fans de Chelsea retiendront leur souffle jusqu’à ce que des nouvelles soient publiées sur la gravité de la blessure de James. Les Blues joueront ensuite à Nottingham Forest le jour de l’An.

PHOTO : IMAGO / PA Images