Chelsea Fox tente de séduire Jack Branning pour garder sa drogue secrète

CHELSEA FOX tente de séduire Jack Branning la semaine prochaine à EastEnders pour essayer de garder ses médicaments secrets.

Chelsea – qui est jouée par Zaraah Abrahams dans le feuilleton BBC One – la fera bouger après que Jack découvre qu’elle est impliquée dans un dangereux gang de drogue.

Les téléspectateurs savent que Denise est déjà consciente des problèmes dans lesquels Chelsea se trouve, mais ne l’a pas dit à son partenaire Jack.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Jack se méfier de plus en plus du fait que Denise lui cache quelque chose et la supplier de lui dire ce qui se passe.

Plus tard, Lucas demande à Denise pourquoi elle n’a pas dit à Jack ce qui se passe et elle convient qu’il pourrait peut-être les sortir de ce gâchis.

Denise dit franchement à Jack mais est jeté quand il lui dit qu’elle doit aller à la police.

Quand Chelsea découvre que Denise l’a dit à Jack, elle le retrouve alors qu’il se dirige vers le poste de police et le convainc d’aller voir Ruby avec elle pour qu’elle puisse expliquer.

Après avoir raconté toute l’histoire à Jack, elle commence à se remémorer quand ils étaient ensemble et leur suggère de retourner chez lui.

Jack va-t-il craquer pour les tours de Chelsea?

EastEnders se trompe alors que Ruby vole un scan de bébé pour tromper Martin

Les téléspectateurs savent que Chelsea s’est mêlée au trafiquant de drogue Caleb alors qu’elle tentait de mettre son père au service de trafic de drogue.

Mais lorsque Lucas a libéré sa caution pendant les vacances que Chelsea faisait semblant de continuer, Caleb a ordonné à Chelsea de trouver quelqu’un d’autre pour faire passer la drogue – et a même enlevé sa mère Denise pour s’assurer que ses menaces étaient claires.

Lucas a alors découvert la vérité et a menacé de tuer Caleb dans des scènes effrayantes.