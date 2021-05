Chelsea Flower Show 2021 – Comment le regarder en ligne

Le RHS Chelsea Flower Show de ce mois se tient pratiquement pour la deuxième fois en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais contrairement à l’année dernière, la RHS a confirmé que l’émission physique en personne se déroulera en septembre et durera six jours, du mardi 21 septembre au dimanche 26 septembre 2021, au Royal Hospital de Chelsea.

Alamy

Les motifs du Royal Hospital Chelsea, Londres. Le spectacle aura lieu pratiquement en mai jusqu’à ce que le vrai spectacle se déroule en septembre[/caption]

Comment regardez-vous en ligne et quels sont les canaux de médias sociaux RHS?

L’exposition florale virtuelle a été appréciée l’année dernière dans le monde entier en raison de la réglementation sur les coronavirus, et l’édition 2021 ne fera pas exception.

Habituellement, le salon de renommée internationale accueille 160000 visiteurs – y compris des membres de la famille royale.

AFP

La reine avec le duc et la duchesse de Cambridge au salon en 2019[/caption]

L’année dernière, le spectacle n’a eu lieu qu’en ligne.

Il n’a été annulé que deux fois auparavant depuis son lancement en 1913, pendant les deux dernières années de la Première Guerre mondiale, 1917-1918, et pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1946.

À quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre?

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des visites de jardins, des démonstrations et des inspirations de jardins dont ils peuvent profiter depuis leur maison.

Le RHS ‘Virtual’ Chelsea Flower Show se déroulera du lundi 17 mai au vendredi 21 mai.

Le lundi 17 mai, le salon en ligne sera ouvert uniquement aux membres de la RHS.

Les visiteurs auront la chance de voir derrière les portes du jardin des visages célèbres, dont le présentateur Jo Whiley.

Rex

NINTCHDBPICT000607374414[/caption]

Le designer de RHS Chelsea, Matthew Wilson, laissera également les téléspectateurs dans son jardin digne d’un spectacle dans le nord de Londres.

Le fleuriste célèbre Simon Lycett et la présentatrice Nicki Chapman se remémoreront leurs souvenirs de RHS Chelsea.

Vous pouvez suivre le site Web de RHS et leur Instagram et Twitter.

Alay Live News

L’icône de l’écran Joan Collins au salon en 2019[/caption]

Sue Biggs a dit Vivre à la campagne: «Suite au report du RHS Chelsea Flower Show de cette année et à l’énorme succès de l’événement en ligne de l’année dernière, nous voulons aider à galvaniser le pays pour qu’il continue de cultiver des plantes et que les millions de nouveaux jardiniers continuent de grandir ce printemps en apportant un nouveau design de jardin, plantez à nouveau l’inspiration et les connaissances horticoles dans les maisons de millions de personnes à travers le monde.

Pennsylvanie

Des foules de gens à l’extérieur du palais de Kensington. L’événement de septembre aura des restrictions en place en raison du coronavirus[/caption]

«Alors que le pays se libère progressivement, l’excitation pour le retour de l’exposition florale la plus célèbre du monde se prépare et nous avons hâte de révéler une partie du contenu passionnant que nous avons prévu pour le spectacle d’automne dans le cadre de la RHS Virtual Chelsea Flower Afficher la semaine prochaine. »

Quels sont les plans pour le spectacle en personne de septembre?

La RHS a confirmé que l’émission se déroulerait en septembre, mais elle suivra les mesures de sécurité COVID.

Caractéristiques de Rex

Prince George et la princesse Charlotte dans le jardin « Back to Nature » avant le spectacle 2019[/caption]

Getty Images – Getty

Sophie Raworth, qui présente habituellement le Chelsea Flower Show, photographiée en 2019[/caption]

Les clients seront socialement distancés et il y aura un parking supplémentaire et une circulation accrue.





Les masques fonctionneront à l’intérieur et il y aura un enregistrement de suivi.