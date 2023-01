Chelsea finalise le transfert de Noni Madueke du PSV Eindhoven

Chelsea a finalisé la signature de l’ailier Noni Madueke du PSV Eindhoven, le club de Premier League annoncé vendredi.

Madueke, 20 ans, a signé un contrat de sept ans et demi, avec une option de club pour prolonger d’un an. Les rapports suggèrent que les frais de transfert totaux sont d’environ 35 millions d’euros (38 millions de dollars).

Chelsea a conclu jeudi un accord avec le PSV, l’international anglais des moins de 21 ans recevant l’autorisation de se rendre à Londres pour finaliser le transfert.

“Je suis vraiment ravi de signer avec l’un des meilleurs clubs du monde à Chelsea”, a déclaré Madueke.

“Retourner en Angleterre et jouer en Premier League est un rêve pour moi et ma famille et j’ai hâte de commencer. Je suis ravi de ce que l’avenir nous réserve, de la vision du propriétaire pour l’avenir et d’être dans un club comme ça et gagner au plus haut niveau.”

Noni Madueke revient en Angleterre après avoir été un joueur de l’équipe de jeunes avec Chelsea et Tottenham. Joupin Ghamsari/Chelsea FC via Getty Images

Le président de Chelsea Todd Boehly et le copropriétaire Behdad Eghbali ont ajouté : “Nous sommes ravis d’amener Noni à Chelsea. C’est un talent passionnant qui a prouvé sa qualité au cours des dernières années avec le PSV, jouant dans une ligue européenne forte, et nous sont ravis qu’il ait choisi de rejoindre Chelsea pour cette prochaine étape de sa carrière.

“Nous sommes sûrs qu’il fera partie intégrante de notre équipe.”

Madueke a rejoint l’équipe de jeunes du PSV en 2018 et a fait ses débuts avec l’équipe senior deux ans plus tard. Depuis lors, il a marqué 20 buts et fourni 14 passes décisives en 80 apparitions.

Ancien joueur de l’équipe de jeunes à Tottenham et Chelsea, Madueke aurait été suivi par l’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, pendant un certain temps.

Il devient maintenant la sixième signature de Chelsea de la fenêtre de transfert de janvier et est le dernier coup de pouce aux options offensives de Potter.

Les Bleus avaient déjà signé l’ailier Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk dans le cadre d’un contrat d’une valeur pouvant atteindre 100 millions d’euros, ainsi que Joao Felix prêté par l’Atletico Madrid.

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.