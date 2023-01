Chelsea finalise le transfert de 70 millions d’euros de Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk

Chelsea a finalisé la signature de l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk pour un contrat de 8 ans et demi, le club a annoncé lors de leur match de Premier League contre Crystal Palace dimanche.

Les deux clubs ont conclu samedi un accord d’une valeur de 100 millions d’euros, ont indiqué des sources à ESPN. Le package comprend une somme fixe de 70 millions d’euros et 30 millions d’euros supplémentaires en suppléments, correspondant à l’évaluation du club ukrainien pour le transfert du joueur de 22 ans.

“Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea. C’est un club énorme, dans une ligue fantastique et c’est un projet très attrayant pour moi à ce stade de ma carrière”, a déclaré Mudryk. “Je suis ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j’ai hâte de travailler et d’apprendre avec Graham Potter et son équipe.”

Arsenal avait mené la chasse pour signer le très apprécié Mudryk, qui avait suggéré dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux qu’il était prêt à déménager à l’Emirates Stadium.

ESPN a rapporté vendredi qu’Arsenal avait fait une troisième offre pour Mudryk. L’offre était censée comprendre environ 70 millions d’euros à l’avance avec ce qu’une source a décrit comme des “ajouts importants”, bien que l’offre globale soit toujours considérée comme inférieure à la valorisation de 100 millions d’euros du Shakhtar.

En plus de correspondre à l’évaluation du Shakhtar, des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea offrait à Mudryk un meilleur salaire et un contrat plus long que ce qu’Arsenal avait proposé. Des sources ont également déclaré que les 30 millions d’euros de bonus impliqués dans l’accord de Chelsea sont facilement réalisables.

“Nous sommes ravis d’accueillir Mykhailo à Chelsea”, ont ajouté Todd Boehly, président de Chelsea, et Behdad Eghbali, copropriétaire. “C’est un talent extrêmement excitant qui, selon nous, sera un formidable ajout à notre équipe maintenant et dans les années à venir. Il ajoutera encore plus de profondeur à notre attaque et nous savons qu’il sera très chaleureusement accueilli à Londres.”

Mudryk, qui a marqué trois buts et ajouté deux passes décisives lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, devient la cinquième arrivée à Stamford Bridge dans la fenêtre de transfert de janvier.

Joao Felix est arrivé en prêt de l’Atletico Madrid, suite aux signatures du défenseur Benoit Badiashile pour 34 millions de livres sterling de Monaco, de l’attaquant David Datro Fofana de Molde pour 10,5 millions de livres sterling et du milieu de terrain brésilien de 18 ans Andrey Santos de Vasco da Gama moyennant des frais en la région de 18 millions de livres sterling.

Felix a reçu un carton rouge lors de ses débuts à Chelsea contre Fulham jeudi, ce qui signifie qu’il manquera les trois prochains matches pour s’ajouter à une longue liste d’absents pour une équipe de Chelsea connaissant sa pire forme depuis 1996.

La liste des blessés de Chelsea, qui compte deux chiffres, comprend les attaquants Christian Pulisic, Raheem Sterling et Armando Broja pour laisser le patron Graham Potter à court d’options offensives.

Potter espère que Mudryk pourra donner un coup de pouce immédiat à une équipe qui n’a pris que six points lors de ses neuf derniers matchs de Premier League pour les laisser languir en 10e position.