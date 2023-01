Chelsea finalise la signature par Mykhailo Mudryk d’un accord de 89 millions de livres sterling pour l’ailier du Shakhtar Donetsk

Chelsea a finalisé la signature de l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk dans le cadre d’un accord estimé à 89 millions de livres sterling rien que sur les frais et les variables.

Des pourparlers entre le Shakhtar et Chelsea ont eu lieu samedi, les deux clubs affirmant qu’un transfert pour le joueur de 22 ans était proche.

Et tôt dimanche, Chelsea a publié une vidéo et des photos de Mudryk sur ses réseaux sociaux, invitant ses fans à suivre le joueur sur Instagram.

Mudryk a ensuite été repéré dans les tribunes de Stamford Bridge pour le match de Premier League de Chelsea contre Crystal Palace.

Au cours de la première mi-temps de ce match, Chelsea a confirmé l’accord sur les réseaux sociaux et son site officiel.

Mykhailo Mudryk a finalisé son départ du Shakhtar Donetsk après avoir convenu de conditions personnelles avec les Bleus. 🤝15 janvier 2023 Voir plus

“Mykhailo Mudryk a finalisé son transfert du Shakhtar Donetsk à Chelsea après avoir convenu de conditions personnelles avec le club”, ont déclaré les Blues sur leur site Internet.

Mudryk, qui a signé un incroyable contrat de huit ans et demi, a déclaré : “Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea.

“C’est un club énorme, dans une ligue fantastique et c’est un projet très attrayant pour moi à ce stade de ma carrière. Je suis ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j’ai hâte de travailler et d’apprendre sous Graham Potter et son équipe.”

Le Shakhtar a évalué Mudryk à 100 millions d’euros (89 millions de livres sterling) au total : 70 millions d’euros (62 millions de livres sterling) et les 30 millions d’euros restants (environ 26,6 millions de livres sterling) éventuellement à payer en modules complémentaires.

Le joueur de 22 ans n’a disputé que 44 matches avec l’équipe première du Shakhtar et seulement 66 au cours de sa carrière en club.