Chelsea Femmes 6 – 0 Leicester Femmes

Les champions de Chelsea sont passés à un point du leader de la WSL, Manchester United, en battant Leicester 6-0 à Kingsmeadow avant la finale de la FA Cup dimanche contre leurs rivaux en titre.

Pernille Harder a marqué deux fois et a aidé l’ouvreur de Guro Reiten en première mi-temps lors de son premier départ depuis son retour de blessure pour l’amener à quatre buts WSL lors des deux derniers matchs. Erin Cuthbert a également frappé avant la pause alors que Chelsea menait 4-0.

Lauren James et Jelena Cankovic ont ajouté au décompte de Chelsea en seconde période avec de superbes frappes du pied gauche pour laisser Leicester deux points au-dessus de Reading, avec deux matchs à jouer pour les deux équipes alors qu’elles se battent pour leur survie au sommet.

Image:

Pernille Harder célèbre le quatrième but contre Leicester – son deuxième





Chelsea, quant à lui, souffle sur le cou de Man Utd alors qu’il tente de conserver sa couronne WSL et n’a plus qu’un point de retard sur ses rivaux au titre et son niveau de différence de buts (+42). L’équipe d’Emma Hayes a également un match en cours qui les laisse maîtres de leur destin.

Comment Chelsea a réduit l’écart sur Man Utd

Image:

Guro Reiten célèbre après avoir marqué le premier but de Chelsea





Chelsea s’est retrouvé coincé à Leicester immédiatement à Kingsmeadow alors qu’ils cherchaient à conclure le match rapidement avant la finale de la FA Cup de dimanche. Reiten a guidé le centre de Harder au fond des filets pour son septième but de la saison après huit minutes pour quitter Leicester, craignant que ce ne soit une répétition de la défaite 8-0 subie plus tôt cette saison contre les Blues.

Cuthbert a ensuite récupéré le ballon au fond de la moitié de terrain de Leicester avant de contourner Janina Leitzig et de doubler l’avance de Chelsea à peine 10 minutes plus tard. Leicester a offert très peu de réponse alors que les Blues continuaient à mettre la pression sur l’équipe menacée de relégation dans le but de conserver leur couronne WSL.

Harder a ajouté deux buts avant la mi-temps alors qu’elle tapait après que la frappe forée de James ait été parée au poteau arrière par Leitzig. L’attaquant danois a ensuite conduit à la défense de Leicester et a saisi une seconde avec une frappe basse que Leitzig n’a pas pu empêcher.

James est entré dans l’acte avec une finition impressionnante de l’intérieur de la surface avec son pied gauche qui s’est niché dans le coin supérieur du but, incitant Hayes à faire un quadruple changement alors qu’elle enlevait tous ses buteurs après l’heure avant le voyage de dimanche à un Wembley à guichets fermés pour la finale de la FA Cup.

Le remplaçant de Chelsea, Cankovic, a ensuite ajouté un sixième avec sans doute la meilleure frappe du groupe. Son effort du pied gauche depuis le bord de la surface était trop puissant pour Leitzig, qui n’a eu que très peu d’aide de sa défense dans la soirée, alors que Chelsea a disputé des matchs consécutifs avec six buts ou plus.

L’équipe de Hayes, qui a marqué lors de 18 de ses 19 derniers matchs, est en pleine forme au bon moment alors qu’elle est à la recherche d’un doublé national. Leicester, quant à lui, n’a pas réussi à marquer dans 13 de ses 20 matchs WSL, plus que toute autre équipe de la division.

Hayes: Notre travail consiste maintenant à faire pression sur Man Utd

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef Emma Hayes dit que Chelsea doit continuer à faire pression sur les dirigeants de la WSL, Manchester United



S’exprimant après le match, Hayes a déclaré: « Notre travail consiste maintenant à faire pression sur Man Utd.

« Nous ne sommes pas aux commandes, nous sommes en deuxième position, et notre travail consiste à nous assurer que nous entrons dans le match de la semaine prochaine contre West Ham en sachant que si nous gagnons notre match en main, nous allons être dans un position encore meilleure.

« J’ai dit à l’équipe que [being clinical] est quelque chose qui manquait à notre jeu dans la première partie de la saison. Nous n’avons tout simplement pas converti ou créé de la même manière que je connais cette équipe, mais nous le faisons maintenant et nous le faisons au bon moment de la saison. Espérons que cela continue pour le reste. »

Au niveau de la différence de buts avec Man Utd, Hayes a ajouté: « Je laisserai les analystes et les boffins s’inquiéter de cela et si cela fera une différence. Nous ne le saurons pas avant la fin.

« J’aime cette étape de la saison et je pense que nous sommes dans un bon rythme. Nous abordons certainement la finale de la coupe dimanche plein de confiance. »

Et après?

Chelsea se rendra à Wembley dimanche pour sa finale à guichets fermés de la FA Cup contre les rivaux au titre Man Utd; coup d’envoi 14h30.

Il y a peu de repos pour les Blues alors qu’ils recommencent leur défense du titre à West Ham mercredi; coup d’envoi 20h15.

Leicester, quant à lui, accueillera les Hammers dimanche; coup d’envoi 15h.