Chelsea Femmes 3 – 0 Tottenham Femmes

La frappe de Sam Kerr en première mi-temps a aidé Chelsea à remporter une victoire complète 3-0 sur Tottenham à Stamford Bridge et a ramené les Blues en tête du classement de la Super League féminine.

Les Spurs ont démarré en trombe mais les Bleus ont pris le contrôle total devant 38 350 supporters.

Erin Cuthbert a doublé l’avance des hôtes avant que Guro Reiten ne marque sur place avant la pause lors du premier match d’Emma Hayes dans la pirogue après son hystérectomie d’urgence le mois dernier.

La frappe a prolongé la séquence de buts de Kerr contre les Spurs à six buts en cinq matches alors que les champions en titre Chelsea ont pris trois points d’avance sur Arsenal, deuxième.

Les visiteurs ont contrôlé les premières minutes et ont eu la première occasion grâce à Drew Spence, dont le centre bas de la droite a été facilement arrêté par Ann-Katrin Berger.

Les Spurs ont reçu un coup franc précoce après que Jessie Fleming a fait tomber Spence, revenant pour affronter son ancien club pour la première fois, mais Berger était là pour récupérer l’effort d’Eveliina Summanen.

Image:

Sam Kerr célèbre avec ses coéquipiers après avoir donné une avance rapide à Chelsea contre Tottenham





Il n’a fallu que quatre minutes à Chelsea pour marquer le seul but la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées au Bridge. Cette fois, il a fallu 12 minutes à Kerr pour trouver l’ouvreur, esquivant un défi tardif avant de tirer froidement dans le coin inférieur droit.

Kerr a failli marquer encore quelques instants plus tard lorsqu’elle a poursuivi une balle perdue dans la zone mais a été battue par une plongeuse Tinja-Riikka Korpela, qui a bien fait d’arrêter la frappe basse de Kerr peu de temps après.

Chelsea a marqué son deuxième lorsque le corner de Reiten a rebondi en direction d’une Cuthbert grande ouverte juste à l’extérieur de la surface de réparation, qui a fait tomber le ballon avec sa poitrine avant d’envoyer une volée dans le coin supérieur droit.

Les hôtes en ont fait trois lorsque Lauren James a été chargée dans la zone et que l’arbitre a pointé l’endroit. Reiten a intensifié et envoyé Korpela dans le mauvais sens avec une finition assurée.

Spence espérait refuser à son ancien club une feuille blanche, mais a envoyé son effort loin du poteau gauche avant que Berger ne sorte de sa ligne pour prendre le ballon en l’air et empêcher Ashleigh Neville de réduire le déficit avant la pause.

Image:

Guro Reiten célèbre après avoir marqué sur penalty





Chelsea a maintenu la pression après le redémarrage et a eu plusieurs premières occasions d’ajouter à son avantage, Korpela bloquant d’abord la frappe nette de Magdalena Eriksson avant que l’effort de Millie Bright ne touche la barre transversale.

Jessica Naz a cassé le droit d’essayer de mettre en place quelque chose pour les Spurs mais Bright était là pour effacer son centre, Berger attrapant confortablement l’effort à longue portée de Neville peu de temps après.

Les Spurs sont sortis indemnes d’une longue période d’attaques de Chelsea, James ratant une chance de prolonger l’avantage des Blues à la 75e minute en envoyant son effort à 20 mètres de large du poteau gauche.

Hayes : augmenter le prix des billets pour le football féminin

Image:

Emma Hayes pense que le prix des billets devrait être augmenté pour les matchs de football féminin afin de jouer dans de plus grands stades





Après le match, la patronne de Chelsea, Hayes, a été ravie du taux de participation mais est restée résolue dans son évaluation des résultats financiers, affirmant que les fans devraient payer plus pour regarder le football féminin.

“J’aimerais être plus ici”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous savons tous que pour résoudre l’énigme du football féminin autour de ce que nous faisons dans les petits stades, existe-t-il un plan à moyen terme pour aller dans des stades de taille moyenne avant que tout le monde ne rentre finalement dans le grand stade ?

“Je ne sais pas, mais je suis absolument certain que nous devenons tous trop grands pour nos petits stades, j’en suis sûr. Je sais que les joueurs veulent être plus ici, mais je pense aussi qu’il est important qu’il y ait une entreprise Je pense que l’une des choses les plus importantes dont nous ne parlons peut-être pas assez, c’est à quel point le football féminin est bon marché.

“Je crois vraiment que nous devons augmenter la structure globale des prix si nous voulons jouer davantage dans ces endroits, car cela a un coût. Et je pense que le public est là, pas pour chaque match mais certainement pour peut-être huit matchs, 12 matchs par an.

“Mais nous devons être plus ambitieux pour nous-mêmes. Est-ce trop bon marché de regarder le football féminin ? Je pense que oui, surtout les meilleurs matchs.”