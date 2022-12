Chelsea Femmes 3 – 0 PSG Femmes

Le doublé de Lauren James en seconde période a aidé Chelsea à battre le PSG lors de son dernier match de groupe en Ligue des champions, s’imposant 3-0 pour s’assurer la première place du groupe A.

Emma Hayes a refusé d’être tirée au sort sur les permutations du match de jeudi, avec un match nul ou une défaite par un but encore suffisant pour qu’elles se qualifient de vainqueurs de groupe.

Et elle a tenu parole de viser une victoire totale. Malgré une solide ouverture à 20 minutes du PSG, Chelsea a dominé le reste du match et a finalement remporté la victoire devant 10 129 fans à Stamford Bridge.

Sam Kerr (42 ans) a donné l’avantage à Chelsea juste avant la pause, avant que James n’inscrive (55e) son premier but en Ligue des champions après que les Blues aient profité d’une erreur de la gardienne du PSG Sarah Bouaddi.

Comme les bus sur Fulham Road, le deuxième but européen de James n’était pas loin derrière (62) alors qu’elle rentrait chez elle après un beau mouvement de Chelsea.

Il voit les Blues remporter le groupe A avec 16 points en six matchs, ne perdant des points contre le Real Madrid que début décembre. Le PSG se qualifie pour les quarts de finale en tant que finaliste avec 10 points.

Son compatriote de la WSL, Arsenal, a également dominé son groupe de la Ligue des champions mercredi, et Hayes a souligné que l’expérience et la qualité accrues de la ligue anglaise étaient un facteur à l’origine des solides performances des deux équipes en Europe jusqu’à présent cette saison.

Elle a expliqué: “Parfois, nous pensons juste” il y a un investissement dans le jeu en Angleterre, donc ils vont concourir “sans reconnaître ce que signifie réellement l’expérience. Si vous pensez à Paris, Wolfsburg, Bayern, Lyon, peut-être moins à Barcelone, leurs voyages en Europe, ils ont été plus longs.

“Nous pensons qu’il y a deux ans en finale, c’était le début, mais en fait nous n’étions pas prêts. Je pense que les équipes anglaises sont à un meilleur niveau pour concourir parce que les exigences de notre ligue, la qualité de la profondeur de notre équipe , l’entraînement à plus haute intensité sur une plus longue période de temps nous a laissés dans une meilleure position.

Image:

Sam Kerr de Chelsea célèbre après avoir marqué contre le PSG





“Je pense que les clubs anglais sont exactement là où nous devrions être basés sur ces facteurs, donc je ne suis pas surpris qu’Arsenal et nous-mêmes soyons dans la position où nous sommes.

“Je me souviens d’avoir été toqué ici par Wolfsburg et c’était un gouffre [in quality]. Alors pensez-vous que le golfe est fermé simplement en signant des joueurs – cela ne fonctionne pas comme ça. Il y a tellement de travail qui se passe dans une capacité de formation qui prend des années pour atteindre le niveau où vous vous sentez comme “c’est à ça que ressemble l’expérience”.

“Mon équipe a de l’expérience en Europe et cela nous place probablement dans cette position dans le groupe.”

Comment Chelsea a remporté la victoire contre le PSG

Image:

Lauren James et Sam Kerr ont marqué les buts de Chelsea jeudi soir





Le PSG a presque marqué un but d’ouverture époustouflant alors qu’il commençait bien dans l’ouest de Londres. Zecira Musovic a été prise au dépourvu alors qu’une mauvaise passe de Chelsea a vu Kadidiatou Diani avec le ballon à ses pieds. Elle a tenté sa chance à 40 mètres, voyant Musovic se précipiter, mais l’effort a touché le haut de la barre transversale.

Mais Chelsea a rapidement commencé à trouver ses marques à Stamford Bridge, accumulant un certain nombre d’occasions. À la 20e minute, la passe d’Erin Cuthbert a trouvé la course de Fran Kirby sur la gauche. L’attaquante a ensuite balancé une belle balle dans la surface, mais James a repoussé son effort au poteau arrière.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea Chelsea a effectué quatre changements depuis sa victoire 4-0 contre Vllaznia vendredi. Eve Perisset, Aniek Nouwen, Jessie Fleming et Jelena Cankovic – qui ont aidé deux fois la semaine dernière – sont toutes tombées sur le banc.

Millie Bright, Magdalena Eriksson, Erin Cuthbert et Lauren James sont revenues dans l’équipe.

L’international anglais a ensuite testé Bouaddi à deux reprises. La première a vu la gardienne repousser un bel effort de James après avoir pénétré dans la zone depuis le flanc droit avec un jeu de jambes délicieux. Ensuite, un superbe jeu de liaison de Cuthbert et James a vu le stoppeur du PSG repousser le tir de ce dernier avec une main tendue.

Chelsea a finalement fait compter sa pression juste avant la mi-temps. Sakina Karchaoui a laissé passer une balle perdue, permettant à Kerr de récupérer et de conduire vers le but. Elle a facilement dépassé Elisa De Almeida juste à l’intérieur de la zone avant de déclencher une frappe tonitruante pour voir les hôtes devant.

Image:

Sam Kerr marque le premier but de Chelsea de la soirée





Deux buts peu de temps après la mi-temps ont assuré la première place de Chelsea dans le groupe A. Bouaddi s’était déjà échappée avec un jeu médiocre de l’arrière, mais elle n’a pas trouvé le même répit une deuxième fois. Son backpass nonchalant a été poussé au sommet de la zone par James, trouvant Kirby. Elle a ensuite joué à Kerr sur la gauche, avec la passe au carré de l’Australienne retournée par James qui l’attendait.

La joueuse de 21 ans a ajouté son deuxième de la soirée juste après l’heure. C’était un but d’équipe sublime car la superbe passe de Guro Reiten a repéré Kirby sur la gauche de la surface. Elle a ensuite coupé le ballon pour James entrant dans la surface, l’attaquant des Blues balayant facilement Bouaddi.

Image:

Bethany England a raté une occasion tardive de marquer un quatrième but à Chelsea





Il y a eu quelques clichés du PSG dans le reste du match, mais peu pour troubler Chelsea. L’équipe de Hayes aurait dû ajouter un quatrième en fin de match alors que Bethany England a tiré juste à côté du deuxième poteau. Johanna Rytting Kaneryd et Kirby se sont bien entendus, mais l’attaquant anglais n’a pas pu rentrer chez lui.

Mais c’était toujours un dernier match de groupe dévastateur de Chelsea alors qu’ils attendaient le tirage au sort des quarts de finale le vendredi 10 février.

Hayes fait l’éloge de James | “La performance de Chelsea que je voulais”

Image:

Lauren James a marqué deux fois lors de la victoire de Chelsea contre le PSG





L’entraîneur de Chelsea, Emma Hayes :

“Vous avez vu Lauren dans et autour de la surface de réparation, elle est exceptionnelle. Nous devons être conscients qu’il y a encore tellement de choses dans son jeu pour continuer à se développer, qu’il s’agisse de suivre les arrières latéraux, de revenir tôt dans des positions défensives, que ce soit lier avec moins de touches quand elle a des chiffres autour d’elle.

“L’équipe a mis Lauren dans la meilleure position possible ce soir et elle a exécuté. Je procéderai toujours avec prudence avec elle, mais néanmoins, le talent est là pour tout voir, mais nous devons faire un pas à la fois avec Lauren, simplement parce que vous voyez la demande qui est placée dans un jeu à haute intensité. Si je ne le fais pas, je risque d’être imprudent et je ne prévois pas de le faire.

“C’est la performance que je voulais [from Chelsea]. C’est la performance que j’ai vue à l’entraînement, particulièrement cette semaine. Je pense que le plus important, c’est que cela donnera confiance à l’équipe. Parfait est un mot fort, mais c’était certainement une performance satisfaisante.

“Je ne sais même pas quand aura lieu le tirage au sort, donc je n’y pense pas. Je sais juste que si vous voulez concourir en Europe, vous devez faire de telles performances. Il ne suffit pas de s’éloigner de à la maison, asseyez-vous et défendez en profondeur, gardez les draps propres, vous devez être plus attaquant sage et c’est ce que je pensais que la différence était ce soir.”

Et après?

Chelsea va maintenant prendre une pause de trois semaines et demie et retourner à l’action le dimanche 15 janvier lorsqu’ils affronteront Arsenal dans la WSL, en direct sur Sports du ciel.