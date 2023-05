Chelsea Femmes 2 – 0 Arsenal Femmes

Chelsea a fait un pas de plus vers la victoire d’un quatrième titre WSL consécutif avec une victoire dominante 2-0 sur Arsenal à Kingsmeadow, éliminant les Gunners de la course au titre.

L’équipe d’Emma Hayes sera couronnée championne de la WSL ce soir si Manchester United ne parvient pas à battre ses rivaux locaux City lors du coup d’envoi de 18h45, en direct sur Sky Sports, tandis qu’Arsenal affronte une bataille pour rester dans les trois premières places de la Ligue des champions avec City à la quatrième place. à seulement trois points de retard.

Un Chelsea énergique a pris les devants grâce à Guro Reiten au milieu de la première mi-temps, s’étirant sans marque pour faire glisser le centre d’Eve Perisset dans le coin inférieur, son 12e but d’une superbe saison.

Chelsea a doublé son avance juste avant la pause alors que le coup franc de Reiten était dirigé vers le but par Sam Kerr pour que Magdalena Eriksson rentre à la maison (41), un moment spécial pour la skipper, quelques jours après avoir annoncé qu’elle quitterait le club à la fin de saison.

Katie McCabe, que Chelsea a tenté de signer en janvier, a tiré un penalty pour Arsenal (60), mais les Blues ont vu le match se terminer professionnellement pour trois points mérités, leur 18e victoire en 21 matchs cette saison et une sixième victoire consécutive alors qu’ils cherchent à poursuivre leur domination nationale.

Rapport complet à suivre

Les appareils restants vitaux

Dimanche 21 mai : Manchester United vs Manchester City, coup d’envoi à 18h45, en direct Sports du ciel

Samedi 27 mai : Reading vs Chelsea, Arsenal vs Aston Villa, Liverpool vs Manchester United, tous coup d’envoi à 14h30