Chelsea est lié à un autre adolescent alors qu’ils continuent de construire pour l’avenir en attirant tous les meilleurs jeunes talents du monde.

Ils semblent être sur le point de conclure un accord pour signer le prochain plus gros projet du Brésil, l’ailier Estevao Willian. Et maintenant, ils sont liés à une autre étoile montante de 17 ans.

Selon ESPN BrésilChelsea est prêt à offrir 6,2 millions de livres sterling pour acquérir l’arrière droit Pedro Lima, 17 ans, du club de Série B Sport, Pedro étant initialement prêté à Strasbourg lors de la première saison.

L’autre club de Chelsea, Strasbourg, a recruté un certain nombre de jeunes talents dont dispose Chelsea, et ils en recruteront sans aucun doute davantage la saison prochaine. L’ailier Angelo et le milieu de terrain Andrey Santos sont déjà actuellement prêtés au club français de Chelsea cette saison, et il est possible qu’ils y restent et passent également la saison prochaine en prêt.

Cela est considéré comme une tactique pour l’avenir afin qu’ils puissent avoir un groupe des meilleurs joueurs du monde, mais n’auront pas à dépenser des millions pour les acquérir alors qu’ils sont déjà dans les livres de Chelsea.

Le prochain Cafu

« Héritier de Cafu ». C’est ainsi que le journal espagnol ASe décrire le jeune Lima.

Bien sûr, Cafu était l’un des meilleurs arrières droits à avoir joué et l’un des meilleurs joueurs à avoir joué pour le Brésil au cours d’une génération dorée pour eux.

Chelsea aurait apparemment déjà fait une proposition pour signer le jeune dans le cadre d’un accord qui le verrait arriver au club cet été puis rejoindre Strasbourg en prêt.

Lima a été un habitué des équipes nationales de jeunes du Brésil et a récemment joué pour elles à la Coupe du monde U17.

Voyons si Chelsea peut y parvenir.