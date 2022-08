Chelsea fait une offre de 50 millions d’euros pour l’Ajax, le milieu de terrain mexicain Edson Alvarez

L’international mexicain Edson Alvarez a réalisé deux passes décisives en trois matches de championnat cette saison pour l’Ajax, champion d’Eredivise. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Chelsea a fait une offre de 50 millions d’euros pour l’Ajax et le milieu de terrain mexicain Edson Alvarez, ont déclaré des sources à ESPN.

L’entraîneur-chef des Blues, Thomas Tuchel, serait préoccupé par les options de milieu de terrain du club à la suite de la défaite 2-1 de mardi à Southampton et des inquiétudes persistantes concernant les blessures du milieu de terrain clé N’Golo Kante, qui devrait être écarté pendant environ un mois avec un problème aux ischio-jambiers.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Ajax ne subit aucune pression pour vendre après avoir déjà autorisé Antony, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui à quitter le club lors du mercato estival.

Chelsea tenait à ce que le milieu de terrain de Barcelone Frenkie De Jong déménage, mais le Néerlandais n’a jusqu’à présent montré aucun intérêt à quitter le Camp Nou.

Les Bleus sont conscients que Kante et Jorginho, qui ont enduré un début de saison difficile, ont moins d’un an sur leurs contrats actuels et pensent qu’Alavrez, 24 ans, pourrait être une solution à long terme.

La fenêtre de transfert aux Pays-Bas ferme également 24 heures plus tôt que la plupart des pays européens en raison d’une erreur administrative commise par la Royal Dutch Football Association (KNVB), ce qui signifie que moins de temps est disponible pour conclure un accord.