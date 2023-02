Chelsea fait match nul à domicile face à Fulham malgré ses débuts

Chelsea et Fulham ont fait match nul 0-0 vendredi. Malgré le score, le derby de l’ouest de Londres s’est avéré être un match assez divertissant. Néanmoins, le match nul décevant à domicile de Chelsea les a empêchés de faire des mouvements majeurs au classement de la Premier League.

Une grande partie des discussions d’avant-match a porté sur les dépenses de transfert record de Chelsea. Les Blues ont une dépense nette de près de 600 millions de dollars cette saison, qui comprenait des accords massifs pour Enzo Fernandez, des frais record de Premier League et Mykhailo Mudryk. Le duo dynamique a coûté environ 233 millions de dollars combinés. Les deux stars obtiendraient leurs premiers départs pour le club vendredi.

La première demi-heure de jeu a été assez équilibrée. Bien que Chelsea ait eu beaucoup plus de possession pendant la période, Fulham a eu plus de tirs et la meilleure opportunité de marquer. Andreas Pereira est venu le plus près de marquer dans le premier tiers du match avec un excellent tir de loin. Kepa Arrizabalaga, cependant, a effectué un arrêt en plongeon sur son côté droit.

Havertz frappe le poteau une minute avant la mi-temps

Kai Havertz a ensuite frappé le poteau quelques instants avant la pause de la mi-temps. L’avant-centre s’est libéré de la défense de Fulham et a bouclé un tir sur Bernd Leno. Bien que l’Allemand ait d’abord semblé hors-jeu, l’assistant a eu raison de garder son drapeau baissé. Néanmoins, les visiteurs ont dégagé le ballon et le match s’est déroulé à la pause sans but.

Chelsea est entré dans le match avec seulement trois buts lors de ses six derniers matchs au total. Malgré les nouveaux arrivants, les hôtes ont encore du mal à produire de la puissance de feu à l’avenir. En fait, Chelsea n’a réussi que sept touches dans la surface de réparation de Fulham au cours des 65 premières minutes du match. Ils n’ont également enregistré qu’un seul tir au but dans les 75 premières minutes.

Ream sauve le match nul pour Fulham à Chelsea

David Datro Fofana, une autre nouvelle recrue des Bleus, a failli donner l’avantage à son équipe à la 79e minute. Leno a laissé son but grand ouvert après s’être précipité et Fofana a lancé un tir vers un filet grand ouvert. Cependant, le défenseur de l’USMNT Tim Ream a intelligemment dégagé le ballon pour maintenir le niveau de score.

Le tirage au sort signifie que Chelsea dépasse Liverpool à la neuvième place du tableau. Mais les Bleus ont disputé deux matches de plus que le club du Merseyside. Le point pour les visiteurs les fait également passer Brighton à la sixième place du tableau. Cependant, Fulham a maintenant disputé trois matches de plus que les Seagulls, septièmes.

PHOTO : IMAGO / Sportimage