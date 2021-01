Chelsea a commencé une nouvelle ère au club avec Thomas Tuchel prenant en charge son premier match mercredi soir.

L’Allemand a remplacé la légende du club Frank Lampard qui a été limogé après avoir échoué à tirer le meilleur parti de ses étoiles. Les Blues avaient produit des résultats incohérents cette saison avec des défaites à Arsenal, Manchester City et Leicester City depuis le lendemain de Noël.

Et Chelsea n’a montré aucun signe de traîner. Le club a annoncé le limogeage de Lampard lundi, Tuchel comme son successeur mardi et a laissé l’Allemand faire sa première séance d’entraînement quelques heures plus tard.

Un jour plus tard, Tuchel était dans la pirogue de Stamford Bridge menant sa nouvelle équipe contre les Wolves.

Et c’est à leur domicile que Chelsea a joué une chanson d’avant-match qui a été critiquée par les fans.

Reine Encore un qui mord la poussière joué sur le système audio de Stamford Bridge environ 20 minutes avant le coup d’envoi.

Qu’elle soit intentionnelle ou non, la chanson jouée deux jours seulement après le limogeage de Lampard n’a pas été bien accueillie par les supporters.

« Je viens de parcourir les paroles absolument honteuses et non propices au premier match d’un nouveau manager », a tweeté un fan.