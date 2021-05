Chelsea Eye Leicester City Revenge avec des richesses en Ligue des champions en jeu

Leicester a peu de temps pour se réjouir de la gloire de remporter la FA Cup pour la première fois alors qu’ils affronteront à nouveau Chelsea mardi dans un affrontement de Premier League d’une importance capitale pour qui participera à la Ligue des champions de la saison prochaine. Les Foxes sont en pole position pour rejoindre les déjà qualifiés Manchester City et Manchester United dans la première compétition de clubs d’Europe alors qu’ils occupent la troisième place du classement avec deux matchs à jouer. Cependant, Chelsea et Liverpool savent que les victoires lors de leurs deux derniers matchs seront probablement suffisantes pour que les deux passent au-dessus des hommes de Brendan Rodgers dans le top quatre. Leicester mène les Blues de deux points et a trois points d’avance sur Liverpool, mais fait face à la confrontation la plus difficile avec Tottenham dimanche après leur voyage à Stamford Bridge.

« Nous savions que nous n’avions aucune faveur dans les matches », a déclaré Rodgers lundi.

«Tout est encore entre nos mains. Les joueurs ont été absolument brillants jusqu’à présent. Nous avons le football européen, nous avons maintenant deux matchs pour arriver dans les quatre premiers. «

Malgré la déception d’avoir raté son premier trophée dans le football anglais, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, n’a pas hésité à laisser entendre que l’affrontement de mardi est plus important que la finale de la coupe dans le contexte de la saison de son équipe.

« Quand je suis entré dans ce club, la tâche était de tout essayer pour être dans le top quatre, pas de tout essayer pour gagner la FA Cup », a déclaré Tuchel.

«Parce que la FA Cup, aussi grande soit-elle, ne vous amène pas au football en Ligue des champions la saison prochaine. Ce sont les quatre premiers qui nous y amènent. Demain est un autre grand match. «

La force de Chelsea en profondeur pourrait s’avérer vitale compte tenu du redressement rapide du choc énergétique de Wembley devant 22000 fans.

Les hommes de Tuchel étaient l’équipe dominante samedi après avoir présenté Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Christian Pulisic et Olivier Giroud hors du banc en seconde période et l’Allemand est susceptible de faire un certain nombre de changements.

Liverpool a sur le papier la course la plus facile des prétendants à la Ligue des champions alors qu’ils visitent Burnley mercredi et accueillent Crystal Palace dimanche.

Cependant, les Reds avaient besoin d’un superbe vainqueur du temps d’arrêt de la part du gardien Alisson Becker pour voir West Brom, déjà relégué dimanche.

« Nous avons encore besoin de six points pour être en Ligue des champions et ensuite nous pourrons peut-être nous asseoir avec un peu de satisfaction », a déclaré l’arrière gauche de Liverpool Andy Robertson.

Les fans reviennent enfin

Les portes seront ouvertes aux fans de la Premier League pour la première fois en 2021 pour les 10 matchs de mardi et mercredi.

Jusqu’à 10000 supporters peuvent y assister ou une capacité maximale de 25%, car les restrictions relatives aux coronavirus à travers l’Angleterre ont été assouplies à partir de lundi.

Cependant, il peut bien y avoir des scènes de protestation ainsi que des célébrations à leur retour.

Trois des six de la Premier League impliqués dans le projet raté de la Super League européenne – Manchester United, Tottenham et Chelsea – sont à la maison en milieu de semaine.

La plus grande manifestation est attendue pour l’affrontement de United avec Fulham alors que les supporters continuent d’exprimer leur colère contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer.

La visite de Liverpool à Old Trafford le 2 mai a été reportée après que les supporters ont pris d’assaut le terrain, tandis que d’autres manifestations ont eu lieu avant ce match quand il a eu lieu la semaine dernière.

« Nous attendons depuis très, très longtemps le retour des fans », a déclaré le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer.

« Ce n’est jamais agréable de voir un club qui n’est pas uni, des fans avec l’équipe, alors nous espérons que mardi sera une journée positive où nous bougeons ensemble. »

Calendrier (toutes les heures GMT)

Mardi

Manchester United v Fulham, Southampton v Fulham (tous deux 1700), Brighton v Manchester City (1800), Chelsea v Leicester (1915)

Mercredi

Newcastle v Sheffield United, Everton v Wolves, Tottenham v Aston Villa (tous les 1700), Crystal Palace v Arsenal (1800), Burnley v Liverpool, West Brom v Fulham (les deux 1915)

