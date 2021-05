Chelsea évite le piège de Fulham alors que Havertz & Co. fournit une plate-forme parfaite pour la Ligue des champions

LONDRES – Thomas Tuchel a promis dans ses notes de programme que son équipe de Chelsea n’avait pas mentionné le Real Madrid une seule fois après que leur avion ait quitté la piste espagnole la semaine dernière. Alors que Fulham espérait peut-être tranquillement que Chelsea aurait plus d’un œil sur la demi-finale retour de la Ligue des champions de mercredi, Tuchel avait insisté au cours des 48 dernières heures sur le fait que Chelsea avait garé Madrid et était concentré sur la tâche à accomplir.

Il aurait été facile de rouler des yeux à cela: les managers promettront toujours de se concentrer au milieu d’une distraction possible, mais c’est là que son pragmatisme a porté ses fruits. Il a mentionné l’importance pour son équipe de trouver le bon «état d’esprit» cette semaine, et ils l’ont certainement livré. Samedi n’aurait pas pu mieux se passer pour Tuchel.

À première vue, c’était une victoire de routine pour Chelsea, le genre que vous attendez d’eux. Mais ce sont des résultats comme celui-ci – contre Fulham, qui doit maintenant faire face à une tâche sisyphe pour échapper à la relégation – qui montrent pourquoi les Bleus ont opté pour Tuchel une fois que les jours de Frank Lampard ont été comptés dans le rôle.

Après avoir jonglé avec la turbulente campagne 2019-20 du Paris Saint-Germain pour se terminer par un doublé national et une place en finale de la Ligue des champions, Tuchel sait ce qu’il faut pour garder le navire sur la bonne voie en fin de saison. Les cinq changements qu’il a apportés dans le onze de départ de samedi ont gardé l’équipe fraîche, mais toujours compétitive, et ses joueurs en ont fait assez pour faire passer Chelsea au-dessus de la ligne grâce au doublé merveilleusement réussi de Kai Havertz.

Avec le Real Madrid devant mercredi et la finale de la FA Cup contre Leicester City à quinze jours, Tuchel a reposé N’Golo Kante, Cesar Azpilicueta et Christian Pulisic. Billy Gilmour a fait son premier départ en Premier League sous Tuchel et a opéré juste devant la défense, le milieu de terrain chargé de relier la défense à l’attaque. La formation fluide 3-4-3 des Blues a permis à Hakim Ziyech de plonger profondément et d’aider là où c’était nécessaire, tandis que Mason Mount était totalement implacable dans la poursuite de la possession ou de se rendre disponible pour le ballon. Il a finalement été remplacé après avoir peaufiné son dos, mais à ce stade, le tempo et l’intensité du match avaient diminué alors que Chelsea rentrait chez lui.

« C’était le match parfait et les garçons sont très reconnaissants à l’entraîneur pour cette victoire », a déclaré Tuchel. « On peut facilement se confondre entre deux gros matches. Il était absolument nécessaire que nous jouions avec une concentration totale, acceptions le défi et investissions physiquement et mentalement. C’était une grande victoire et nous arrivons. [at our Champions League second leg] avec un esprit clair et sans regrets pour mercredi. «

Tuchel aurait également apprécié la performance de Havertz. Alors que son compatriote, Timo Werner, a enduré un autre match dans lequel son jeu positionnel astucieux a été éclipsé par son gaspillage autour du but, Havertz était le calme personnifié dans ses deux buts, qui ont doublé son score de haut vol à quatre pour la saison.

Le premier de Havertz a été un merveilleux mouvement d’équipe alors que Thiago Silva a contourné la haute presse de Fulham en passant longtemps à Mount, qui a ramené le ballon avec le toucher le plus doux avant de permettre à Havertz de marquer après 10 minutes. Le deuxième, à peine quatre minutes après la pause, a vu Havertz jouer un doublé avec Werner avant de lancer le piège du hors-jeu et de le placer sur le côté d’Alphonse Areola. Ils auraient dû en avoir plus aussi: Ziyech a réussi un superbe arrêt d’Areola en première mi-temps, tandis que Werner a eu un lot de demi-chances. Fulham a parfois réussi à tester Edouard Mendy – il a dû faire un arrêt intelligent en un coup de mi-temps – mais c’était confortable pour Chelsea.

Chelsea a géré le piège possible de Fulham avec facilité, grâce à Havertz, et l’équipe de Tuchel peut désormais se préparer confortablement pour le match retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

A déclaré Tuchel de Havertz, « il y a encore place à l’amélioration, mais aujourd’hui je suis très heureux. Il a été décisif et impliqué dans des attaques et des situations dangereuses. Il a donné un mal de tête au manager pour le prochain match. »

C’est dans ce genre de jeux – des adversaires délicats au milieu des demi-finales et des finales de la coupe – où Tuchel en apprendra le plus sur son équipe. Il évalue clairement encore la profondeur de Chelsea et détermine où ils doivent se renforcer cet été. À cet égard, nous avons une bonne idée de qui sera probablement poussé près de la porte de sortie. Olivier Giroud n’a pas pu se frayer un chemin sur le banc; avec son contrat en juin, son temps à Stamford Bridge semble s’achever. Tammy Abraham était également parmi les remplaçants une fois de plus. Il a obtenu 14 minutes sur le banc avec le résultat presque assuré, bien que son avenir à long terme soit en suspens, selon des sources ESPN, au milieu de l’intérêt de West Ham et Aston Villa.

Bien que Chelsea de Tuchel ait été astucieux sur le plan défensif, ils gaspillent toujours trop devant le but. Leur meilleur buteur de la Premier League cette saison, Abraham, a six buts, et pour faire entrer cette équipe dans la fourchette difficile pour le titre, ils ont besoin d’un attaquant prolifique, du genre qui garantit 20 par saison. Cela leur donnerait une attaque à multiples facettes et une polyvalence tactique. Alors qu’ils semblent installés avec un « faux 9 », l’ajout d’un attaquant prolifique marquerait la prochaine étape de l’évolution de cette équipe.

Ils doivent également trouver un clone plus jeune de Thiago Silva. Il était magnifique contre Fulham, la tête calme dans une ligne de fond étant bousculée par la haute presse de Fulham. Il y a eu un merveilleux moment de sérénité en première mi-temps où l’arrière gauche américain Antonee Robinson marchait sur l’aile pour se retrouver dans un sandwich Reece James-Silva. Silva s’est calmement détourné du danger, et Chelsea est passé à la transition pour attaquer.

Havertz a été superbe samedi, marquant deux beaux buts et répondant au défi de Tuchel après avoir raté le match aller contre le Real Madrid. Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Alors que l’attention de Chelsea se tourne vers l’Europe, Fulham semble destiné au championnat. Avec quatre matches à jouer, ils sont 18e et neuf points de retard sur la sécurité. Leur incapacité à obtenir le statut de haut vol cette saison n’est pas au détriment de Scott Parker. Il a bien fait pour endiguer la marée et a dû utiliser le marché des prêts pour renforcer son équipe; après un départ torride, ils reprirent forme. Mais ils ont perdu 10 points dans les 15 dernières minutes de matchs, ce qui a prouvé leur perte.

« Pouvons-nous gagner quatre matchs? Nous le saurons », a déclaré Parker. « C’est une tâche difficile qui nous attend, mais avec le bon état d’esprit à notre égard, nous pouvons le faire. »>

Si Fulham peut garder Parker, ils se battront sûrement pour la promotion à nouveau la saison prochaine, bien qu’avec la majeure partie de leur équipe en prêt – y compris leur merveilleux gardien de but, Areola, et le capitaine Joachim Anderson – leur équipe peut sembler très différente. Ils doivent également résoudre l’énigme d’Alexandre Mitrovic. Il était censé être l’une de leurs armes clés pour vaincre la baisse, mais il est plutôt tombé dans un rôle partiel.

Pour Chelsea, ils peuvent enfin mentionner à nouveau le Real Madrid. Ils ont franchi cet obstacle délicat, ont construit un coussin confortable à six points dans les quatre premières courses et peuvent se tourner vers la Ligue des champions. Lorsque Tuchel a pris la relève à Chelsea, ils étaient neuvièmes de la ligue. Maintenant, ils ont un pied dans la Ligue des champions de la saison prochaine, avec les plus beaux prix toujours en jeu. Leur gestion superbe et agile de ce calendrier chargé est à l’honneur de Tuchel et est une confirmation supplémentaire pour sa nomination en janvier.