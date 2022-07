Chelsea établit une liste restreinte de cinq hommes alors qu’ils ciblent l’alternative de Jules Kounde

Chelsea a dressé une liste restreinte de cinq hommes alors qu’ils cherchent à se remettre de leur déception d’avoir raté le défenseur Jules Kounde.

On pensait que les Blues étaient proches d’un accord pour le défenseur de Séville, mais Barcelone a de nouveau fait irruption pour leur refuser l’un de leurs objectifs cet été, après l’avoir déjà fait pour l’ailier de Leeds United Raphinha.

Sentiments barcelonais, toujours dans le même sens : Jules Koundé, considéré comme “proche” – il veut bouger. Chelsea explore déjà d’autres options, comme faire face au blocage de Séville depuis la semaine dernière. 🚨🇫🇷 #FCB L’offre officielle du Barça est attendue prochainement, les conditions personnelles étant déjà convenues. pic.twitter.com/HAmRo8HVGc — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 25 juillet 2022

Et, bien que Chelsea ne soit pas totalement hors course pour sa signature, il semble que les Blaugrana soient fermement aux commandes.

Les alternatives de Chelsea

Du coup, 90min rapportent que Thomas Tuchel et co. ont déjà dressé une liste de cinq alternatives alors qu’ils cherchent à renforcer une défense qui compte actuellement au moins un homme léger, seul Kalidou Koulibaly arrivant pour combler le vide laissé par les départs d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen cet été.

On pense que Pau Torres est en tête de liste, le défenseur central de Villareal ayant une clause de libération dans son contrat, ce qui rend l’accord relativement facile à conclure.

Le défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar et le défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol sont également à l’étude, l’intérêt du RB Leipzig pour Timo Werner étant un levier potentiel dans un accord pour ce dernier.

De plus, une paire de défenseurs du Bayern Munich, sous la forme de Dayot Upamecano et Benjamin Pavard, figure, bien que Pavard puisse être une affaire plus facile à conclure que celle de son coéquipier, qui n’a rejoint le Bayern que l’été dernier.

Lire la suite:

Les rumeurs de transfert de mardi : Ronaldo, Depay, Werner, Milinkovic-Savic et plus

Manchester United prêt à laisser Cristiano Ronaldo partir EN PRÊT cet été, à une condition