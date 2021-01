Chelsea aurait identifié quatre cibles potentielles de gestion pour remplacer Frank Lampard si leur mauvaise forme persiste.

Les Blues n’ont remporté qu’un de leurs six derniers matchs de Premier League et la défaite 3-1 de dimanche contre Manchester City a vu la pression sur Lampard monter.

On ne pense pas que la légende du club soit en danger immédiat de licenciement, mais toute autre erreur avant la fin du mois de janvier pourrait voir le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, appuyer sur la gâchette.

Et selon The Independent Thomas Tuchel, Max Allegri, Brendan Rodgers et Ralph Hasenhuttl sont les noms envisagés si Lampard obtient son P45.

Tuchel a récemment été limogé par le Paris Saint-Germain et sera sans aucun doute désespéré de revenir à la direction le plus tôt possible.

L’Allemand a remporté deux titres de Ligue 1 lors de son séjour en France, et a également pris en charge Dortmund et Mayence.

Allegri, quant à lui, est un autre entraîneur à la recherche d’un nouveau club n’ayant plus d’emploi depuis la Juventus à la fin de la saison 2018-19.

Après avoir remporté un total de six titres de Serie A pendant son mandat à la barre de l’AC Milan et de la Juve, Allegri a certainement l’expérience gagnante qu’Abramovich recherche peut-être.