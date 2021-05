Chelsea et Tuchel s’effondrent avec la course dans le top quatre de la Premier League toujours en cours, la finale de la Ligue des champions à venir

La fin de la saison n’est pas le bon moment pour poser des questions concernant la capacité d’une équipe à faire le travail, mais c’est précisément le scénario dans lequel Chelsea se trouve après la défaite de samedi en finale de la FA Cup contre Leicester City.

Sorti de nulle part, la renaissance presque sereine de Chelsea sous le manager Thomas Tuchel, qui a remplacé Frank Lampard limogé à la mi-janvier, est devenue une crise et l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint Germain est confronté à la tâche de sauver la saison du club pour un deuxième fois.

Il y a à peine une semaine, l’équipe de Tuchel se classait parmi les quatre premières de la Premier League, était la favorite pour battre Leicester à Wembley et, après avoir battu Manchester City pour la deuxième fois en 21 jours, s’était positionnée comme l’équipe la plus probable. remporter la Ligue des champions lorsque les deux clubs se retrouveront en finale à Porto le 29 mai. Mais quelle différence fait une semaine. Deux défaites 1-0 – à domicile contre Arsenal en championnat et contre Leicester à Wembley samedi – ont fait tomber Chelsea de leur rythme et les doutes surgissent maintenant sous tous les angles.

Les grosses victoires en championnat pour Leicester et Liverpool au cours des sept derniers jours – tous deux contre Manchester United à Old Trafford – ont également entamé le moral de Chelsea, et leur emprise sur une place parmi les quatre premières a été encore plus relâchée par le dramatique de Liverpool. victoire à West Brom dimanche, lorsque le gardien Alisson Becker a dirigé le but gagnant à quelques secondes de la fin.

Tout cela explique pourquoi l’affrontement de mardi en Premier League avec Leicester à Stamford Bridge est devenu si crucial. Si samedi était la gloire de soulever un trophée, mardi concerne l’importance financière et le prestige de jouer en Ligue des champions la saison prochaine, et il est discutable de savoir lequel a le plus d’importance. Chelsea peut toujours, bien sûr, assurer la qualification de la Ligue des champions en la remportant contre Man City, mais ils ont perdu toute marge d’erreur.

. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

« Est-ce que perdre la finale de la Coupe ajoute à la pression? Absolument pas », a déclaré Tuchel après la défaite en FA Cup. « Arsenal a fait la pression pour mardi: samedi a été un match isolé. La défaite d’Arsenal a beaucoup à voir avec mardi, mais la victoire de Man City y est aussi pour beaucoup, de manière positive.

« C’est entre nos mains. Nous avons deux finales [in the league], contre Leicester et Aston Villa, puis une autre finale [against Man City]. Il s’agit de rebondir maintenant. «

L’insistance de Tuchel sur le fait que Chelsea peut toujours contrôler son propre destin a été reprise par Ashley Cole, l’ancien défenseur du club, dans son rôle d’expert du match lors de la finale de la coupe. Mais Cole, qui a remporté huit trophées majeurs (dont la Premier League et la Ligue des champions) au cours de ses huit saisons à Stamford Bridge, a livré une évaluation plus directe de la situation de Chelsea.

« Est-ce la même équipe que celle de Frank Lampard? » Dit Cole. « Quand Frank était ici, ils contrôlaient et dominaient les matchs, mais ils ne pouvaient pas les terminer. Ces dernières semaines, c’était la même chose.

« Chelsea a trois finales de coupe maintenant, en gros, s’ils veulent terminer dans le top quatre et gagner la Ligue des champions. Ils doivent se relever et repartir. Ils ne peuvent pas se sentir désolés pour eux-mêmes. »

L’observation de Cole au sujet de l’équipe de Tuchel qui commence à régresser dans l’équipe qui a perdu son chemin sous Lampard est peut-être légèrement prématurée. Cela fait huit jours que les joueurs de Tuchel ont battu le champion City à l’Etihad pour franchir ce qui semblait être un énorme pas en avant pour se classer parmi les quatre premiers. Mais certains des problèmes qui hantaient l’équipe de Lampard commencent à refaire surface, le manque d’objectifs étant un problème que Tuchel n’a pas vraiment été en mesure de résoudre.

L’équipe de Lampard n’a marqué que quatre buts lors de ses cinq derniers matchs de championnat, et l’équipe de Tuchel n’en a réussi que cinq lors de ses cinq derniers matchs de championnat. La défaite finale de la coupe contre Leicester était un autre exemple de l’équipe manquant de pointe. Au cours des 27 matchs de Tuchel en charge, Chelsea a marqué plus de deux buts en un seul match – une victoire 4-1 à Crystal Palace en avril – et leur incapacité à marquer lors de leurs deux derniers matchs, contre Arsenal et Leicester, a conduit à des défaites dommageables à chaque fois.

Tuchel a été en mesure d’obtenir plus de cohérence avec les signatures d’été coûteuses Timo Werner et Kai Havertz que Lampard, mais aucun des attaquants de l’Allemagne n’a été quelque chose de proche de prolifique. Havertz, qui n’a pas débuté contre Leicester, n’a marqué que trois buts – contre le palais de milieu de table et relégué Fulham – en 19 matchs sous Tuchel, tandis que Werner a été encore moins productif, avec trois buts en 21 matchs. L’ancien patron du PSG a supervisé une amélioration de la forme de Christian Pulisic, mais l’Américain commence rarement les plus gros matchs. Quant à Mason Mount, sans doute le joueur de la saison de Chelsea, Tuchel a déclaré après la défaite de Wembley que le jeune milieu de terrain anglais avait besoin d’une pause pour se revitaliser après 61 apparitions en club et en country cette saison.

Les options de Chelsea à l’avant sont également limitées; ni Olivier Giroud ni Tammy Abraham ne semblent avoir la confiance du manager et Pulisic ne marque pas assez de buts.

Défensivement, Chelsea reste forte, Antonio Rudiger faisant une grande différence dans la solidité de l’équipe depuis qu’il a été rétabli dans l’équipe par Tuchel après avoir été constamment négligé par Lampard. Mais le bricolage de Tuchel dans le but s’est avéré coûteux. Kepa Arrizabalaga a joué dans les défaites contre Leicester et Arsenal alors que Tuchel reposait Edouard Mendy, qui a été exceptionnel depuis son arrivée de Rennes l’été dernier. Mendy reviendra contre Leicester, mais le dommage à la confiance de Chelsea a déjà été fait.

Comme l’ont dit Tuchel et Cole, le sort de Chelsea reste entre leurs mains. Trois victoires lors de leurs trois derniers matchs de la saison assureront un classement parmi les quatre premiers et le deuxième titre du club en Ligue des champions. Tout est là pour que Chelsea le saisisse, mais Tuchel ne peut pas compter uniquement sur des victoires étroites en contre-attaque à chaque fois. Leur chance s’est épuisée avec cette approche contre Arsenal et Leicester et la forme de Werner et Havertz suggère que ce serait une stratégie à haut risque à poursuivre.

Malgré les lacunes qu’il doit surmonter, Tuchel aborde cette quinzaine cruciale avec confiance.

« Je ne sais pas si nous pouvons être plus déterminés », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune raison de dire que nous ne sommes pas assez forts. Nous étions assez forts pour arriver à la finale de la coupe, mais ces défis ne sont pas faciles. Pourtant, je sais que de nombreuses équipes seront jalouses de notre situation actuelle. »