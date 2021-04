En fin de compte, les couleurs des clubs ont raconté l’histoire. Chemises bleues Chelsea, éthique de travail des cols bleus. Le Real Madrid, de loin la bande blanche la plus célèbre de l’histoire du football, des «patrons» en col blanc, qui aiment que les choses se passent comme ils le souhaitent – pas nécessairement de la façon dont les travailleurs réels le voient.

Le seul problème, comme chaque fois que les cols bleus du monde se sont unis dans la férocité et la passion, c’est une fois que vous avez les cadres, la classe dirigeante, en fuite, une fois que vous les avez divisés, doutant d’eux-mêmes et troublés par les ancien régime étant dérangé, vous devez irrévocablement prendre le pouvoir – ou généralement le regretter.

Et les cols bleus de Chelsea devraient, franchement, être déjà à un pas et demi de la finale d’Istanbul.

Avant que quiconque soutient le club de Thomas Tuchel ne bafouille et s’exclame avec indignation que je les ai classés comme l’équipe aux manches retroussées et travailleuse dans cette première partie de la demi-finale de la Ligue des champions, ils devraient savoir manque de respect.

Ce n’est pas la première fois que l’Allemand agressif, souvent mercuriel, qui pourrait faire une imitation passible de la renommée de Niles Crane of Frasier, a compris précisément ce que le Real Madrid déteste, ce qui lui passera sous la peau et son bilan contre. Los Blancos (en particulier les équipes de Zinedine Zidane) est remarquable.



C’est la première fois que Tuchel a comploté contre un Zidane XI dans un match à élimination directe. Mais les quatre matches précédents, deux en charge du Borussia Dortmund et deux en tant qu’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain, avaient des similitudes directes avec cela, son cinquième match sans défaite face aux empereurs d’Europe.

Ce qui ressortait, c’était le fait que Chelsea était parfaitement clair sur son plan de match, ils étaient parfaitement clairs sur les dommages que cela ferait au Real Madrid et ils étaient totalement convaincus de pouvoir intimider les champions espagnols exceptionnels mais vieillissants.

Quelques exemples ont été la façon dont, tout au long de la compétition, Mason Mount, N’Golo Kante, le buteur Christian Pulisic et les divers ailiers de Chelsea ont fait sortir les lumières de grands noms mondiaux de plus en plus indignés, exaspérés et, finalement, passifs comme Luka Modric. , Toni Kroos et Casemiro.

Parce que Zidane a opté pour une formation 3-5-2, les stratégies, sur papier, étaient les mêmes. Mais cela ne signifie pas toujours que les équipes joueront d’homme pour homme. Chelsea, cependant, l’a fait. En fait, c’est toujours le test décisif pour une performance spéciale, en particulier contre un rival nominalement « plus grand » que vous semblez avoir plus de joueurs sur le terrain qu’eux.

C’est une illusion d’optique, j’en suis à peu près sûr, mais il y a eu de longs passages, en particulier en première mi-temps, lorsque Tuchel semblait avoir 14 ou 15 gars sur la surface de jeu détrempée de Valdebebas à Madrid. Et cela pourrait expliquer à quel point Madrid était tout à fait choquant, au départ, s’il s’avère qu’ils perdaient du temps à essayer de compter les joueurs de Chelsea au lieu de les marquer et au lieu de les dépasser au lieu de leur passer directement à eux.

Le bénéficiaire était la superstar américaine Pulisic. Il avait fait assez de harcèlement, de précipitation et de pression pour gagner une récompense, mais la façon dont il avait inventé le premier objectif était tout simplement magnifique.

Si vous avez regardé les progrès européens du Real Madrid cette saison, vous verrez l’ironie amère dans la façon dont ils ont concédé.

De retour en quarts de finale lorsque Liverpool est venu en visite et que c’était champion contre champion, l’équipe de Jurgen Klopp était épuisée, lente à presser et Kroos a soutenu Madrid en quart pour la victoire. Liverpool ne pouvait tout simplement pas le presser correctement et sa réussite était le facteur déterminant.

Dans ce jeu, c’était une image miroir. Casemiro, parmi tous les gens, qui adore gronder et cracher du feu face à ses adversaires, a juste regardé passivement Antonio Rudiger levant les yeux et évaluant sa capacité à faire une passe de 40 mètres sans que ce soit de la variété Je vous salue Mary.

Le défenseur allemand s’est soutenu, et à juste titre.

Pulisic effectuait une belle course « pliée », ce qui signifie qu’il commence plus profondément qu’un attaquant traditionnel qui risque la ligne de hors-jeu en jouant sur l’épaule de son défenseur.

Via la trajectoire en forme de sa course, le garçon né à Hershey, en Pennsylvanie, est arrivé directement sur le chemin de la passe parfaite de Rudiger – et à côté.

C’est alors qu’une belle série d’événements a directement affecté le fait que Chelsea a pris une avance méritée et a marqué un but à l’extérieur qui pourrait encore leur permettre de gagner une place en finale.

Le contrôle de Pulisic, perfectionné sur le terrain d’entraînement de Dortmund Brackel, ne l’a pas déçu. Cependant, les instincts défensifs de Nacho et Eder Militao l’ont fait.

L’Américain de 22 ans a fait face à eux deux plus Thibaut Courtois, qui avait déjà brisé un cœur de Chelsea ou deux (plus tard) et les décisions stupides prises par les deux défenseurs de Madrid vivront longtemps avec eux – en particulier s’ils échouent à Londres.

L’Espagnol et le Brésilien ont tous deux décidé de fuir Pulisic et d’occuper de l’espace sur la ligne de but. Cela a laissé Courtois, tous les 6 pieds 4 pouces, essayant de jockey avec le jeune Américain, une joute que Pulisic allait gagner toute la nuit.

Lorsque le n ° 10 de Chelsea a fait son mélange de chaussures souples loin de Courtois, il a été laissé en train de tirer sur le poisson dans un tonneau, a brisé son effort entre les deux défenseurs sculpturaux sur la ligne et son objectif était une récompense pour la technique, le timing, la cervelle et la belle confiance en soi.

Le fait dur était, et cela renvoie à l’idée des travailleurs de laisser les cadres se tirer d’affaire, que cela aurait dû être le but 2-0 de Chelsea.

Un peu plus tôt, Mount avait sauté et batifolé Militao au milieu de terrain comme s’il n’était pas réellement là et le résultat était que Pulisic, à nouveau libre entre Marcelo et Nacho, avait fait un superbe choix et amorti une tête littéralement parfaite sur le chemin. de Timo Werner.

Ce n’est pas un mémo à Tuchel, mais je suggère que, à en juger par ce soir, il vaut peut-être la peine de payer à Pulisic et Olivier Giroud et Tammy Abraham un bonus quotidien supplémentaire pour rester après l’entraînement pour apprendre à l’allemand. terminer.

L’opportunité de Werner a été sauvée exceptionnellement par Courtois à bout portant, mais alors que Chelsea semble toujours favori pour atteindre la finale, c’est le genre de miss que vous dénoncez pendant une semaine et vous laisse ensuite auto-flagellant pour toujours si le match retour élimine. ton équipe. Juste horrible.

Le très travailleur Cesar Azpilicueta a admis après le match: « Nous aurions pu marquer plus de buts. Nous avons commencé avec courage, nous savions que nous devions performer à notre meilleur niveau, la demi-finale de la Ligue des champions l’exige.

jouer 1:51 Ale Moreno estime que le Real Madrid était le deuxième meilleur dans tous les aspects contre Chelsea et a eu la chance de s’échapper avec un match nul.

« Nous avons bien appuyé, bien récupéré le ballon, mais cette dernière passe ou finition nous a manqué. Sinon, cela aurait pu être un résultat différent. »

La nature ternie de la performance de Madrid, soufflant et soufflant et détestant complètement le fait que, contrairement au pays, ils n’avaient pas un moment pour respirer ou réfléchir, faisaient scintiller leur égaliseur et briller comme un diamant royal.

Chelsea, lorsque le Real Madrid a remporté son corner juste avant la demi-heure, s’est assoupi pendant neuf ou 10 secondes. C’est en soi un énorme avertissement pour la semaine prochaine. Ne donnez pas, répétez-le mille fois après moi, à un rival techniquement supérieur et très expérimenté que vous pensez être sur la toile, le moindre répit.

Ils l’ont fait cependant. En dépit de s’assurer qu’ils étaient serrés au toucher dans la zone des six mètres, Chelsea n’a pas remarqué que Kroos et Modric travaillaient sur une courte routine de virage ou que Marcelo les avait rejoints.

Kante a sprinté trop tard mais, à ce moment-là, le changement d’angle d’attaque était agréable pour le doux pied gauche de Marcelo pour localiser Casemiro au deuxième poteau. Son signe de tête à travers le but a été aidé par Militao, faisant amende honorable pour son rôle dans le match d’ouverture de Pulisic, puis s’écraser, bang, wallop c’était l’heure de Benzema.

Seuls les vrais grands marquent cet objectif. Contrôle de la poitrine, de sorte que la trajectoire du ballon soit là où il puisse accrocher une botte, plus rapide à penser, plus rapide à réagir, plus rapide à le frapper à la maison au milieu d’un groupe de corps qui comprenait Andreas Christensen et Thiago Silva.

Edouard Mendy avait l’air plus choqué que découragé que son compatriote lui ait infligé quelque chose d’aussi scandaleux lors de la première demi-finale de la Ligue des champions du gardien de Chelsea.

Puis, lentement, Madrid a commencé à jouer avec plus d’énergie, refusant à Chelsea autant de temps sur le ballon, l’équipe de Tuchel a commencé à avoir l’air d’être satisfaite de ce qu’elle avait obtenu et, à l’exception de ce moment étrange, aucun n’a remplacé l’étonnant long de Benzema. -range tiré du poteau droit de Mendy, les équipes ont commencé la préparation mentale et physique pour mercredi prochain dans le sud-ouest de Londres.

Tuchel a concédé: « Nous étions un peu fatigués en seconde période avec seulement deux jours entre deux matches à l’extérieur. Nous avons eu une grande chance de maintenir l’intensité et de blesser Madrid en seconde période également. »

L’attitude des chemises bleues, des cols bleus et des manches retroussées a remporté d’importantes concessions de la part des géants européens établis de longue date, mais ils n’étaient que des restes de la table du haut, pas tout le banquet.

Chelsea commence le match retour en tant que léger favori, mais tous ceux qui pensent que cela n’a pas d’importance qu’ils laissent Madrid se décrocher n’ont pas fait attention correctement.