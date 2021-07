Chelsea et Manchester City lancent de nouveaux kits à l’extérieur brillants et brillants pour la saison 2021-22

Dans une sorte de match revanche de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, les rivaux de la Premier League Chelsea et Manchester City se sont à nouveau affrontés après avoir tous deux lancé leurs nouveaux kits à l’extérieur 2021-22 le même jour.

Tout comme à Porto il y a deux mois, les Bleus se sont illustrés avec la réintroduction d’une couleur emblématique.

Chelsea a régulièrement joué dans des kits jaunes à l’extérieur depuis le début des années 1960, bien que moins souvent depuis le début du millénaire, mais il est de retour pour la nouvelle campagne.

Le maillot, modelé par des stars dont Pernille Harder, porte également des rayures noires horizontales qui rappellent le temps à plusieurs des kits historiques du club entre 1981 et 1994.

Le kit complet est étoffé avec un short noir et des chaussettes jaunes, avec des détails cachés cachés partout – y compris la devise « Pride of London » qui n’est visible qu’à l’intérieur du col.

Que le passage à une bande jaune et noire si proche du début de la saison soit ou non un stratagème subtil pour attirer la cible de transfert Erling Haaland du Borussia Dortmund, nous ne pouvons que spéculer.

Des champions d’Europe aux tenants du titre de Premier League en titre, les fabricants Puma ont mis en avant l’approche respectueuse de l’environnement pour concevoir le nouvel uniforme extérieur de Manchester City, en adoptant un processus de fabrication qui utilise 1/3 moins d’eau que les kits précédents. Ce procédé « Dope Dye » utilise beaucoup moins d’eau et de colorant que les techniques conventionnelles, réduisant ainsi considérablement le gaspillage et la consommation.

City espère que le lancement du kit sensibilisera aux divers défis liés à l’eau dans le monde, 1 personne sur 3 dans le monde n’ayant toujours pas accès à de l’eau potable.

Ainsi, en collaboration avec la fondation Cityzens Giving et Xylem, le partenaire officiel du club en matière de technologie de l’eau, City espère utiliser le football comme moyen de fournir de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène à plus de 10 000 jeunes dans quatre villes sur trois continents — le l’accent étant mis sur Manchester, Sao Paulo, Buenos Aires et Mumbai.

La chemise elle-même, modélisée par Kyle Walker, présente des gouttelettes d’eau sur tout le design, avec le lettrage et les logos violet-bleu irisés destinés à recréer l’effet de la réfraction de la lumière à travers lesdites gouttelettes.

Comme de nombreux maillots de football de nos jours, il est également fabriqué à partir de polyester 100% recyclé récupéré à partir de déchets plastiques, histoire de mettre la cerise sur le gros gâteau vert.

L’équipe de Pep Guardiola portera son nouveau kit à l’extérieur pour la première fois lorsqu’elle affrontera Leicester City dans le FA Community Shield 2021-2022 le 7 août.