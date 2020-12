Un regard sur ce qui se passe autour du football européen mardi:

ANGLETERRE

Chelsea et Manchester City cherchent à rebondir après avoir perdu des points ce week-end en ouvrant un tour en milieu de semaine en Premier League. Chelsea se rend à Wolverhampton après seulement sa deuxième défaite de la saison, 1-0 à Everton.

City a été tenu par Manchester United à 0-0 dans un derby terne à Old Trafford, mais fait face à la pire défense de la ligue lorsque West Bromwich Albion arrive au stade Etihad. Chelsea est cinquième et City neuvième, avec seulement sept points séparant le top 10 de la division. Le reste du 13e tour se joue mercredi et jeudi.

ESPAGNE

Le Real Madrid accueille l’Athletic Bilbao à la recherche d’une troisième victoire consécutive pour égaler les leaders de la ligue espagnole, la Real Sociedad et l’Atletico Madrid. L’équipe de Zinedine Zidane vole haut après avoir battu Séville et l’Atletico, en plus de remporter son groupe de Ligue des champions, la semaine dernière. Bilbao est à la 13e place après n’avoir pas gagné en trois tours consécutifs.

De plus, les clubs de l’élite espagnole rejoignent la Copa del Rey avec des matchs contre des adversaires de division inférieure. Séville joue Ciudad Lucena, Osasuna à Tomares, Valladolid à Cantolagua et Huesca à Marchamalo.

ALLEMAGNE

Edin Terzi fait ses débuts en tant qu’entraîneur du Borussia Dortmund au Werder Brême et espère mettre fin à la séquence de trois matchs sans victoire de l’équipe en Bundesliga. L’ancien entraîneur adjoint a été nommé dimanche en tant que remplaçant de Lucien Favre après que Dortmund a perdu 5-1 à domicile contre Stuttgart samedi. Pour résumer rapidement, je suis toujours en faveur de marquer un but de plus que l’opposition, a déclaré Terzi, qui est chargé de tirer le meilleur parti de la pléthore d’étoiles offensives de Dortmund en l’absence d’Erling Haaland, blessé. Haaland est au moins jusqu’en janvier.

L’Eintracht Francfort accueille le Borussia Monchengladbach, dont l’entraîneur Marco Rose a déjà été pressenti pour succéder à Terzi la saison prochaine. Le Hertha Berlin accueille Mayence et la rivale de la ville Union Berlin se rend à Stuttgart, où l’équipe locale espère venger sa défaite en séries éliminatoires de relégation / promotion contre l’Union en 2019.