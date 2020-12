La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été différent de tout autre auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici avant l’ouverture de la fenêtre de janvier dans quelques jours.

TOP STORY: United se rapproche de la cible de Chelsea, Caicedo

Manchester United et Chelsea se battent pour la signature du Wonderkid équatorien Moises Caicedo, avec Journaliste équatorien Diego Arcos rapportant que son déménagement à United est pratiquement terminé.



La nouvelle survient après que le Daily Mail a suggéré que Chelsea espérait voler une marche sur ses rivaux pour débarquer le jeune talentueux d’Independiente del Valle.

Arcos déclare que le déménagement de Caicedo se produira certainement et devrait être annoncé bientôt, United étant censé payer des frais de 4,5 millions de livres sterling.

Le rapport indique que Caicedo signera un accord de cinq ans à Old Trafford, bien qu’aucune nouvelle n’ait été annoncée pour confirmer les rumeurs.

Si cela est vrai, cela confirme la nouvelle révélée par le Manchester Evening News selon laquelle les Reds poursuivent une politique de signature des talents adolescents les mieux notés du monde entier.

Caicedo a eu 19 ans le mois dernier et a joué pour l’Équateur lors de leurs quatre derniers éliminatoires de la Coupe du monde.

BLOG EN DIRECT

jouer 0:50 Steve Nicol et Ian Darke réagissent aux derniers commentaires de Jose Mourinho sur Dele Alli.

08h00 GMT: Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a critiqué Dele Alli pour sa performance malgré la victoire 3-1 des Spurs sur Stoke City pour atteindre les demi-finales de la Coupe Carabao, soulevant des doutes sur l’avenir du milieu de terrain au club.

Alli a été en disgrâce pour Mourinho cette saison mais a commencé le match de mercredi (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). Cependant, il a été remplacé après que le premier gardien de but de Stoke, Andy Lonergan, âgé de 37 ans, l’ait contrecarré deux fois avec des arrêts intelligents.

C’était le premier match de compétition de Lonergan depuis sa participation à l’équipe de troisième niveau de la Ligue 1, Rochdale, en 2019.

Alli a également offert la possession à l’équipe locale, ce qui a conduit au but de Jordan Thompson après avoir battu Hugo Lloris à la 53e minute.

« Oui, pour moi, un joueur qui joue à ce poste est un joueur qui doit créer des liens et créer et ne pas créer de problèmes pour sa propre équipe », a déclaré Mourinho à propos d’Alli.

«Dans cette situation, une contre-attaque objective se terminerait probablement par un but, et elle se terminerait par une contre-attaque derrière nos défenseurs.

«Nous étions déséquilibrés parce que lorsque vous êtes en possession, vous avez des arrières latéraux à l’écart et un autre milieu de terrain dans une ligne différente et ils nous ont pris dans une contre-attaque et ils ont transformé le résultat du match qui était totalement entre nos mains, donc oui Je suis bouleversé. »

PAPER TALK (par Nick Judd)

L’Inter va repousser Leeds pour débarquer De Paul

Internazionale travaille avec l’Udinese pour essayer de trouver un moyen de conclure un accord pour Rodrigo de Paul en janvier, selon Calciomercato.

Le milieu de terrain de l’Udinese était fortement lié à Leeds United cet été et a de nouveau été lié au club du Yorkshire alors que la fenêtre de transfert de janvier se rapproche.

Cependant, l’Inter espère pouvoir garantir le joueur avec un prêt de 18 mois. Les Italiens espèrent pouvoir l’amener à un déménagement à court terme et insérer un certain nombre de clauses liées aux performances en relation avec un déménagement plus long.

La Juventus serait également intéressée. De Paul était évalué à 36 millions de livres sterling cet été, mais l’Udinese semble avoir abaissé sa valorisation à 31,5 millions de livres sterling.

Tarkowski affronte les clubs de Premier League

West Ham United et Leicester City dirigent un groupe de sept clubs dans l’espoir de recruter le défenseur central de Burnley James Tarkowski, selon Eurosport.

Tarkowski était lié au déménagement de Burnley cet été, mais les Clarets ont réussi à repousser tout intérêt, même en rejetant une offre de 30 millions de livres sterling.

Le défenseur de 28 ans a encore 18 mois sur son contrat actuel et a jusqu’à présent rejeté toute avance pour prolonger son séjour à Turf Moor.

Outre West Ham et Leicester, Eurosport pense également qu’un certain nombre de clubs de la moitié supérieure souhaitent également renforcer leur défense.

Les espoirs de Burnley de garder Tarkowski semblent reposer sur une éventuelle prise de contrôle, ce qui pourrait le voir améliorer son salaire.

Tarkowski a été plafonné trois fois par l’Angleterre et gagne actuellement environ 50 000 £ par semaine.

Tap-ins

– Bas Dost devrait quitter l’Eintracht Francfort pour le club belge de Bruges, selon le titre néerlandais Algemeen Dagblad. Le point de vente rapporte qu’un accord est presque conclu, ce qui verrait Dost signer un accord pendant un an et demi. Le joueur de 31 ans a marqué 15 fois pour l’Eintracht Francfort en 43 matchs.

– Le Parisien dit que le Paris Saint-Germain envisage de déménager en janvier pour le défenseur en disgrâce de Chelsea Antonio Rudiger. Rudiger n’a pas réussi à obtenir de nombreux matchs cette saison en raison du partenariat efficace entre Kurt Zouma et Thiago Silva, et on dit qu’il a désespérément besoin de plus de temps de jeu. Barcelone et la Juventus seraient également intéressées.