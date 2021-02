Chelsea et Man United n’ont pas l’avantage qu’un joueur comme Haaland offrirait

Ce qui a commencé comme un affrontement très attendu dans la bataille pour les quatre premiers s’est soldé par un match nul 0-0 qui a servi de publicité de 90 minutes pour expliquer pourquoi Chelsea et Manchester United devraient se battre pour la signature d’Erling Haaland cet été.

Cette bataille particulière hors du terrain pourrait s’avérer plus un spectacle que cette impasse de Stamford Bridge, même si elle s’est améliorée après une première mi-temps difficile et est remarquable pour une autre entrée dans la liste croissante des interprétations différentes du handball à l’ère VAR.

Après 14 minutes, suite à un arrêt d’Edouard Mendy sur le puissant coup franc de Marcus Rashford, l’arbitre Stuart Attwell a décidé que Callum Hudson-Odoi n’avait pas bougé sa main vers le ballon lorsqu’il a touché le membre alors qu’il tentait de dégager sous la pression de Mason Greenwood.

C’était une décision curieuse, étant donné la preuve devant les yeux d’Attwell, mais aucune des deux parties n’a fait assez par la suite pour créer un argument convaincant selon lequel ils auraient dû gagner la partie; les deux ont peut-être été inhibés par une certaine prudence dans leur approche, mais chacun a également montré une attaque brutale.

United est le meilleur buteur de la Premier League – leur total est de 53, soit un devant les leaders en fuite de Manchester City, dont la planification de la célébration du titre peut commencer sérieusement maintenant qu’ils ont 12 points d’avance au sommet – mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer en a enregistré cinq. Les buts nuls contre le traditionnel « Big Six » cette saison.

Leur dernier but en jeu ouvert dans de tels matches était la frappe tardive de Scott McTominay contre Man City le 8 mars de l’année dernière, depuis que 720 minutes se sont écoulées. Cela indique que, malgré toutes leurs prouesses offensives orchestrées de manière experte par Bruno Fernandes, United a toujours besoin d’un attaquant vainqueur qui puisse décider des matchs de belles marges.

« Nous ne marquons pas assez de buts, c’est sûr », a déclaré Solskjaer après ce dernier blanchissage. «Nous sommes repartis avec une autre bonne feuille blanche, mais comme je l’ai dit avant ce match, la prochaine étape pour cette équipe est de gagner ces matchs et de marquer le but dont nous avons besoin pour obtenir trois points.

« Nous n’avons pas eu la qualité, les belles marges ou la chance, mais surtout aujourd’hui, il s’agissait d’un manque de qualité dans le dernier tiers. Nous avons eu des moments qui étaient proches. Des moments proches. Mais nous n’en avons pas eu assez. c’est donc la prochaine étape pour nous. Nous allons nous améliorer. «

Il reste l’espoir que la solution puisse venir de l’intérieur. Il y a un an cette semaine, Solskjaer décrivait Mason Greenwood, alors âgé de 18 ans, comme étant en passe de devenir « plus ou moins le n ° 9 complet » une fois qu’il deviendra un joueur plus imposant physiquement. La question est de savoir si United est prêt à attendre.

Marcus Rashford, à gauche, et Olivier Giroud, à droite, n’ont pas pu trouver de percée à Stamford Bridge. Getty

Juste après la demi-heure, Antonio Rudiger a laissé une botte sur Greenwood alors que le ballon disparaissait, pas d’une manière digne d’une sanction sérieuse, mais plutôt du type de tacle pour intimider l’adolescent. Greenwood a jeté un regard désespéré à l’arbitre assistant à proximité, qui a donné à la protestation court terme, incitant l’international anglais à baisser la tête de déception.

Greenwood est un talent suprême à part entière et a failli marquer à mi-chemin de la deuxième période avec un tir férocement frappé du bord de la surface, mais il n’a pas pu s’imposer suffisamment pour éviter d’être remplacé par Anthony Martial, qui possède Maillot n ° 9 de United et a eu une longue période pour faire ses preuves sans jamais vraiment convaincre.

Rashford possède la qualité de jouer au milieu, mais continue de regarder son poteau puissant dériver de la gauche, tandis qu’Edinson Cavani – qui a raté ce match en raison d’une blessure – a eu un impact positif et, avec sept buts, a affecté les matchs. à part entière et devrait rester pour une deuxième saison à Old Trafford, mais il a 34 ans.

En tant que tel, une signature à plus long terme est nécessaire et Haaland, qui aura 21 ans en juillet, a suscité l’intérêt à travers l’Europe. Sa disponibilité cet été pourrait être dictée par la fortune du Borussia Dortmund dans la recherche de la qualification pour la Ligue des champions, mais United, Man City et Chelsea font partie des rares équipes qui peuvent se permettre un prix demandé allant jusqu’à 150 millions de livres sterling sur le marché affecté par COVID-19.

Les Blues ont dépensé 220 millions de livres sterling avant cette saison, mais un accord pour l’international norvégien est toujours considéré comme viable par le propriétaire Roman Abramovich; malgré le volume des ajouts récents, il y a un trou en forme de Haaland dans l’équipe de Thomas Tuchel.

Olivier Giroud joue le rôle de Cavani avec une plus grande efficacité que beaucoup ne le pensent, mais ce fut un jour de repos pour l’attaquant français, qui n’a pas pu se retrouver au bout d’un dangereux centre Hudson-Odoi en première mi-temps et n’a effectué que neuf passes. dans la moitié de terrain de United.

Giroud a été remplacé à 25 minutes de la fin alors que Tuchel a choisi d’utiliser le remplaçant Christian Pulisic comme attaquant séparé aux côtés de Hakim Ziyech, qui a ensuite été remplacé par Timo Werner après avoir brillamment sauvé une excellente chance par David De Gea. Reece James, en tant que remplaçant à la mi-temps, a eu un tir de suivi superbement bloqué par Luke Shaw dans ce qui s’est avéré être le moment le plus brillant de Chelsea.

« À ce niveau le plus élevé, à certains moments, peut-être que deux grandes chances doivent suffire », a déclaré Tuchel. « Si vous ne le faites pas, nous devons être vigilants et conscients des contre-attaques et de la qualité de Manchester United. Nous l’avons fait et avons très bien défendu. C’était un effort et une qualité extraordinaires. Nous prenons les choses et continuons. »

L’amélioration de Werner a été notable sous Tuchel, tandis que Kai Havertz a également été proposé comme une option possible à l’avant, mais il reste une distance considérable à parcourir entre la forme actuelle de ce duo et le produit final d’un meilleur attaquant dans une équipe vainqueur du titre.

En fin de compte, c’est là que ces deux parties veulent être. Combler l’écart croissant avec City lors du sommet doit être l’objectif principal de Chelsea et United la saison prochaine; battre Pep Guardiola & Co. à Haaland cet été serait un énorme pas en avant.