Chelsea et Man United en course pour signer Andre Onana de l’Inter

Manchester United serait entré dans la course pour recruter le gardien de l’Inter Milan Andre Onana aux côtés de Chelsea. Les Blues auraient même été en contact avec l’Inter concernant Onana et d’autres joueurs ces dernières semaines.

Le gardien affirme maintenant que United explore la possibilité d’amener Onana à Old Trafford. David De Gea est le gardien numéro un du club depuis 2011, mais il est désormais officiellement en fin de contrat. Les cuivres de l’équipe négocient toujours le retour de De Gea sur un nouveau contrat. Cependant, les Red Devils voudraient que l’Espagnol baisse ses revendications salariales pour rester dans l’équipe. Le gardien aurait touché 475 000 $ par semaine à United.

Diogo Costa de Porto est également lié aux Red Devils. L’international portugais est largement considéré comme la prochaine grande star à son poste. Cependant, conclure un accord avec Porto pourrait être difficile. Le prix demandé par le club pour Costa serait supérieur à 80 millions de dollars.

Chelsea et United voient Onana comme remplaçant du gardien de but

Chelsea ciblera presque certainement un nouveau gardien de but cet été également. Les Bleus ont utilisé à la fois Kepa Arrizabalaga et Edouard Mendy ces dernières années. Néanmoins, il semble qu’un seul de ces tireurs restera sur la liste la saison prochaine. Kepa est le gardien le plus susceptible de rester dans l’ouest de Londres. Mendy a été lié aux clubs français de Monaco et de Nice ces dernières semaines.

Onana vient juste de rejoindre l’Inter l’année dernière. L’ancienne star de l’Ajax est arrivée chez les géants italiens grâce à un transfert gratuit. Cependant, son avenir est dans l’air en ce moment. En fait, l’Inter aurait déjà contacté Brentford au sujet de la disponibilité de David Raya. Les Bees sont prêts à se séparer du gardien espagnol de 27 ans, mais veulent actuellement environ 50 millions de dollars.

Effet domino probable dans les semaines à venir

Raya est également poursuivie par Tottenham Hotspur. Les Spurs auraient même déjà convenu de conditions personnelles avec le gardien. Il pourrait y avoir un énorme effet domino de gardien de but cet été dès que l’un de ces joueurs changera de club.

PHOTO : IMAGO / Sportsphoto