Chelsea et Man City veulent une légende de la Bundesliga évaluée à 60 millions d’euros

Robert Lewandowski pourrait décider qu’il veut un dernier défi en Premier League. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Lewandowski une cible pour Man City, Chelsea

Les finalistes de la Ligue des champions, Chelsea et Manchester City, sont devenus des prétendants à recruter Robert Lewandowski du Bayern Munich cet été, ont déclaré des sources à ESPN, l’attaquant indécis sur son avenir.

Lewandowski, 33 ans, a un contrat au Bayern jusqu’en 2023 et des sources ont déclaré à ESPN que les clubs intéressés devraient offrir 60 millions d’euros pour entamer des négociations sur un éventuel déménagement.

L’un des plus grands de tous les temps en Bundesliga, Lewandowski a inscrit 36 ​​buts en championnat en 31 matches cette saison et se rapproche du record de Gerd Muller de 40 en une saison, établi lors de la campagne 1971-72. L’international polonais est également sur 272 buts en Bundesliga au cours de sa carrière en Allemagne, pour le Borussia Dortmund et le Bayern, et aurait le record de Muller de 365 sur son radar s’il restait.

Lewandowski a déjà laissé entendre qu’il se retirerait du football après la fin de sa carrière au Bayern Munich, mais l’intérêt de la Premier League pourrait le tenter dans un dernier défi ailleurs.

Chelsea et City sont tous deux à la recherche d’un attaquant cet été, ont déclaré des sources à ESPN, Thomas Tuchel désireux d’améliorer ses options d’attaque après une première saison difficile pour Timo Werner. Pep Guardiola cherche à remplacer le sortant Sergio Aguero à Manchester City, jouant parfois sans un n ° 9 reconnu en attaque cette saison alors que son équipe semble prête à remporter le titre de champion.

Guardiola a dirigé Lewandowski pendant ses trois ans au Bayern de 2013 à 2016, tandis que l’ancien entraîneur du BVB Tuchel sait tout sur l’attaquant, qui a remporté la Bundesliga six fois au Bayern et deux fois à Dortmund.

L’attaquant sortant de City Aguero est également sur le radar de Chelsea, tandis que Guardiola s’intéresse également à Harry Kane de Tottenham, ont ajouté des sources, signe clair que les finalistes de la Ligue des champions cherchent à renforcer davantage leurs options d’attaque cet été.

Le Paris Saint-Germain s’intéresse également à Lewandowski, selon des sources, mais toute décision dépendra de l’avenir de Kylian Mbappe, l’international français étant toujours en négociation de contrat avec la Ligue 1. – Stephan Uersfeld

Robert Lewandowski a l’intérêt de la Premier League alors qu’il évalue son prochain mouvement. Sven Hoppe / alliance de photos via Getty Images

Oblak tient à la Premier League alors que les représentants suscitent l’intérêt

Le gardien de l’Atletico Madrid, Jan Oblak, souhaite entrer en Premier League cet été, les représentants de l’international slovène cherchant à susciter l’intérêt des « Big Six » de la ligue, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 28 ans, qui a encore deux ans sur son contrat, a une clause de libération de 120 millions d’euros et bien que l’Atletico Madrid ait insisté sur le fait qu’ils voudraient le montant total, des pressions financières pourraient obliger le club à envisager toute offre sérieuse. L’Atletico a enregistré une légère perte de 1,78 million d’euros en 2019-2020, mais a vu son revenu attendu d’environ 100 millions d’euros, avec une baisse beaucoup plus importante attendue pour 2020-2021.

Manchester United fait partie des clubs qui ont été informés qu’Oblak accueillerait favorablement les approches d’Angleterre à la fin de la saison.

Si Oblak part, cela soulève la possibilité que David De Gea revienne dans l’ancien club Atleti en tant que son remplaçant. De Gea a glissé derrière Dean Henderson dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford et des sources ont déclaré à ESPN qu’il chercherait à s’entretenir avec le manager Ole Gunnar Solskjaer et le directeur de football John Murtough à la fin de la saison avant de décider de son avenir. De Gea a encore deux ans sur son contrat de 375000 £ par semaine chez United et bien qu’il n’acceptera probablement pas de remplacer Henderson au début de sa carrière, il aura du mal à obtenir le même salaire ailleurs pendant le football. est aux prises avec le coup dur financier causé par la pandémie de coronavirus.

Bien que United ait été lié à Oblak dans le passé, où il s’intégrerait dans les autres grands clubs de Premier League n’est pas clair. Les internationaux brésiliens Ederson et Alisson restent n ° 1 incontestés à Manchester City et Liverpool respectivement, tandis que Edouard Mendy a impressionné à Chelsea cette saison, et Arsenal et Tottenham auraient du mal à sanctionner des mouvements importants pour le gardien. – Rob Dawson

jouer 1:15 Julian Nagelsmann dit qu’il se concentre sur une bonne finition au RB Leipzig après avoir conclu un accord avec le Bayern.

Nagelsman regarde l’assistant du Barca au Bayern

Julian Nagelsmann espère convaincre l’entraîneur adjoint de Barcelone Alfred Schreuder de le rejoindre au Bayern Munich la saison prochaine, ont déclaré des sources à ESPN.

L’entraîneur du RB Leipzig, Nagelsmann, a été confirmé comme nouveau patron du Bayern plus tôt ce mois-ci après que Hansi Flick a annoncé qu’il quitterait son poste à la fin de la saison.

Nagelsmann, 33 ans, veut que son équipe en coulisses soit en place pour l’emmener avec lui au Bayern dès que possible et a jeté son dévolu sur Schreuder, qui a rejoint le Barca en tant que n ° 2 de Ronald Koeman l’été dernier.

– Rae: Nagelsmann au Bayern poursuit la transition de Bundesliga

Schreuder a précédemment travaillé avec Nagelsmann à Hoffenheim, où il était son assistant avant de rejoindre la formation d’entraîneurs d’Erik ten Hag à l’Ajax en 2018.

Schreuder est retourné en Allemagne en 2019, occupant le poste le plus élevé à Hoffenheim avant d’être limogé en juin dernier. Deux mois plus tard, il a été emmené au Barca par Koeman, qu’il a rencontré pendant ses vacances à Ibiza.

Des sources proches des joueurs de Barcelone parlent avec éloge de l’impact que Schreuder a eu au Camp Nou, en particulier avec le groupe de joueurs qui parlent néerlandais et anglais. Il a maintenu une relation étroite avec Frenkie de Jong depuis qu’ils ont travaillé ensemble à Ajax. – Sam Marsden et Moises Llorens

jouer 1:50 Mina Rzouki se demande si Gianluigi Donnarumma pourrait passer de l’AC Milan à la Juventus.

Donnarumma laissé en larmes par les fans de Milan

Le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma était en larmes samedi dernier après avoir été menacé par le club. Ultras, ont déclaré des sources à ESPN.

Le contrat de Donnarumma expire à la fin de la saison et la Juventus fait partie des favoris pour signer l’international italien. Dans une autre tournure, les rivaux s’affrontent dimanche dans un match qui a des ramifications majeures dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Milan et la Juve sont à égalité de points respectivement aux troisième et quatrième places, à quatre matches de la fin. Les supporters de Milan craignent que le match soit un conflit d’intérêts pour Donnarumma, car il pourrait théoriquement jouer un rôle en coûtant à son futur club une place en Ligue des champions la saison prochaine s’il rejoignait la Juventus.

Des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 22 ans avait été confronté à une délégation de supporters en dehors du terrain d’entraînement du club la semaine dernière et qu’ils lui avaient dit de ne pas jouer le match contre la Juve à moins qu’il ne prévoyait de signer un nouveau contrat. Donnarumma a joué contre Benevento plus tard dans la soirée et a gardé une feuille blanche alors que Milan a remporté une victoire 2-0.

Le réalisateur milanais Paolo Maldini a exhorté les fans à garder leur sang-froid alors que les spéculations sur l’avenir de Donnarumma s’intensifient. « Il est important de réaffirmer fermement que personne en dehors de Milan ne peut décider qui joue et qui renouvelle », a déclaré Maldini à l’ANSA. « Certains choix appartiennent à l’entraîneur pour le terrain et au club pour les questions contractuelles.

« Chaque négociation pour les renouvellements est désormais gelée jusqu’à la fin de la saison, pour permettre à l’équipe de se concentrer uniquement sur la ligue. En attendant, nous continuerons à protéger nos joueurs comme nous l’avons toujours fait.

« Les supporters milanais, jusqu’ici exemplaires pour soutenir l’équipe, doivent comprendre qu’en ce moment, les joueurs ont besoin de sérénité et de concentration pour affronter les prochains matches qui seront décisifs. »

Donnarumma est considéré comme l’un des meilleurs jeunes gardiens de but du monde après avoir été dans la première équipe depuis l’âge de 16 ans et, à 22 ans, a déjà accumulé plus de 200 apparitions en Serie A. – Andrew Cesare Richardson

jouer 1:25 Craig Burley de l’ESPN FC a été très déçu par l’affichage du Real Madrid contre Chelsea.

Un fan attend une récompense pour avoir aidé Marcelo, Real Madrid

La femme qui a remplacé Marcelo en mission électorale à Madrid cette semaine – permettant au défenseur de rejoindre ses coéquipiers du Real pour leur voyage en Ligue des champions à Chelsea – a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été promise à une récompense pour avoir aidé le club.

Marcelo, de nationalité espagnole, avait été sélectionné au hasard pour travailler sur les élections régionales de Madrid la veille de la défaite du Real en demi-finale, arrivant mardi à son bureau de vote local dans le quartier de La Moraleja juste après 8 heures du matin.

« Quand je l’ai vu, j’ai pensé que ‘ce gars doit être à Londres pour jouer contre Chelsea!' », A déclaré la femme, identifiée uniquement comme Cristina, à la radio Cadena Ser. « Dans ma maison, nous sommes grands Madridistas. Il m’a remercié encore et encore, le pauvre gars était tellement nerveux. Il n’aurait pas dû être là. «

Les appels du Real Madrid pour que l’arrière gauche soit excusé avaient été rejetés par les autorités électorales et il devait aider à la collecte des votes et au dépouillement jusqu’à environ 23 heures HEC mardi soir, ce qui a incité le club à envisager de louer un jet privé pour le piloter. à Londres le jour du match.

Cela s’est avéré inutile lorsque Cristina – qui avait été appelée en tant que remplaçante des élections en cas d’absence – s’est portée volontaire pour prendre la place de Marcelo, lui permettant de se rendre à l’aéroport de Madrid Barajas pour prendre le vol prévu de l’équipe.

« Je ne sais pas [if he’ll give me a signed shirt] », A déclaré Cristina. » Ils m’ont appelé et ont dit que Marcelo me remercierait d’une manière ou d’une autre. «

En fin de compte, Marcelo était un sous inutilisé alors que Madrid a subi une défaite 2-0 mercredi soir, perdant 3-1 au total alors que les hommes de Thomas Tuchel se qualifiaient pour la finale de la Ligue des champions contre Manchester City. – Alex Kirkland

jouer 1:18 Steve Nicol pense qu’il y a encore du travail à faire à Arsenal malgré leur victoire 2-0 à l’extérieur contre Newcastle.

Liste des choses à faire du chef d’Arsenal: avenirs de Lacazette et Smith Rowe

Le nouveau directeur des opérations de football d’Arsenal, Richard Garlick, sera en mesure de travailler sur des décisions clés, y compris l’avenir d’Alexandre Lacazette et d’Emile Smith Rowe alors qu’il se prépare à commencer son travail plus tard ce mois-ci.

Des sources ont déclaré à ESPN que Garlick prendra son rôle avec les Gunners le 17 mai, six jours avant la fin de la saison et plus de trois semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert. Garlick devait quitter son poste de directeur du football de la Premier League à la fin de la saison, mais il est parti avec effet immédiat le mois dernier au milieu des retombées de l’échappée ratée de la Super League. Arsenal était l’un des clubs impliqués dans le projet et avec Garlick qui devait rejoindre le club, il a été décidé qu’il devrait démissionner plus tôt que prévu.

Garlick, un avocat qualifié spécialisé en droit du sport, sera impliqué dans les négociations contractuelles pour organiser un nouvel accord pour l’étoile montante Smith Rowe, 20 ans. Lacazette a encore un an sur son contrat et l’entraîneur-chef Mikel Arteta a insisté sur le fait qu’une décision sur son avenir sera fait à la fin de la campagne.

Lorsque sa nomination a été annoncée par Arsenal en janvier, le club a déclaré que Garlick serait responsable « des opérations de football dans la première équipe et dans l’académie, la gestion des contrats des joueurs et les relations avec les instances dirigeantes du football ». – James Olley