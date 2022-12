Chelsea et Madrid encerclent alors que Leao cale sur un nouvel accord

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Leao cale sur le nouvel accord avec Milan

Raphaël Léao est réticent à accepter un nouveau contrat avec l’AC Milan, écrit Sports du ciel Allemagne.

L’attaquant international portugais de 23 ans est en pourparlers avec les champions de Serie A depuis le début de la saison, et son contrat devant expirer à l’été 2024, le dernier en date indique qu’il envisage de quitter le San Siro. si la Rossoneri n’améliorent pas leur offre.

Chelsea a été l’un des premiers clubs intéressés par sa signature, mais ils sont également rejoints dans la course par le Real Madrid et Manchester City. Les Bleus avaient auparavant rejeté une proposition de 70 millions d’euros, Milan souhaitant que sa clause de libération de 150 millions d’euros soit respectée – et un certain nombre d’affichages impressionnants lors de la Coupe du monde pourraient voir de futures offres améliorées pour sa signature.

Leao a maintenu sa forme impressionnante qui a aidé Milan à soulever le Scudetto titre la saison dernière, contribuant à 10 buts en 14 matches de Serie A dans la campagne en cours.

PAPIER GOSSIP

– Arsenal donne la priorité à un déménagement pour Mykhaïlo Mudrykrapporte le Athlétique. Les Gunners suivent l’ailier de 21 ans depuis l’été, et il est entendu que le Shakhtar Donetsk s’attend à recevoir des demandes de signature lors de l’ouverture du marché des transferts. Mikel Arteta est actuellement à la recherche d’une option alternative après que Gabriel Jesus s’est blessé alors qu’il était en service international avec le Brésil.

– Austin FC est sur le point de signer Gyasi Zardesselon Tom Bogert. L’attaquant de 31 ans était plus récemment agent libre et il aurait signé un contrat de trois ans avec les Oaks. L’international américain a fait 26 apparitions pour les Colorado Rapids en MLS la saison dernière, contribuant à 11 buts dans le processus.

– Manchester City a rejoint la course pour Josko Gvardiolrévèle Footmercato. L’intérêt pour le défenseur central de 20 ans semble grandir après une série de performances impressionnantes à la Coupe du monde pour la Croatie, et il semble que l’équipe de Pep Guardiola souhaite le recruter. Manchester United et Chelsea ont également été liés.

– Malo Gusto est le dernier arrière droit à être ajouté à la liste restreinte de Manchester United, selon Sky Sports Allemagne. Erik ten Hag évalue les options potentielles d’acquisition dans la fenêtre de transfert de janvier, et tandis que Denzel Dumfries et Jérémie Frimpong restent sur son radar, les Red Devils pourraient également faire une approche pour Gusto. Le joueur de 19 ans a fait 14 apparitions en Ligue 1 cette saison.

– Alors que le Paris Saint-Germain reste intéressé par Marcus RashfordManchester United est susceptible d’exercer la clause d’option de son contrat, écrit Calciomercato. L’attaquant international anglais de 25 ans devrait être en fin de contrat cet été, mais le dernier en date indique qu’il restera à Old Trafford jusqu’à l’été 2024.