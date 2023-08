Chelsea et les Spurs découvrent leurs adversaires lors du tirage au sort de la Coupe Carabao

Chelsea et Tottenham Hotspur ont appris leurs adversaires pour le deuxième tour de la Carabao Cup. Le tirage au sort a eu lieu jeudi et comprenait les 12 équipes de Premier League non actuellement qualifiées pour la compétition européenne.

Les Blues et les Spurs ont enduré des campagnes difficiles la saison dernière et ont terminé en dehors des sept premières places du tableau. Cela signifie que le duo massif devra jouer un tour supplémentaire de la compétition Carabao Cup.

Les Blues obtiennent un tirage favorable, les Spurs prêts pour un match difficile

Chelsea a été jumelé à Wimbledon lors du tirage au sort. Wimbledon a connu des difficultés en Ligue 2 au cours de la saison 2022/23 et n’a raté la relégation que de cinq points. Néanmoins, les Dons ont apporté une foule de changements au cours du mercato estival. Dix nouveaux joueurs ont déjà été introduits dans le club, dont beaucoup sur des offres gratuites. Ils ont ouvert leur nouvelle campagne avec un match nul 0-0 contre Grimsby Town le week-end dernier.

Les Spurs, cependant, ont eu un premier match beaucoup plus difficile dans le tournoi. L’équipe du nord de Londres traversera la ville pour affronter Fulham au deuxième tour de la Coupe Carabao. Fulham n’a terminé qu’à deux places des Spurs dans le tableau de la Premier League 2022/23. Ce sera l’un des deux seuls affrontements de haut niveau à ce stade. Burnley, nouvellement promu, devrait affronter la forêt de Nottingham.

Avec les grands garçons, Wrexham a également appris leur sort dans le tournoi. L’équipe galloise avait auparavant battu Wigan aux tirs au but pour se qualifier pour le deuxième tour. Ils accueilleront ensuite Bradford City au deuxième tour de la Coupe Carabao.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Wrexham attire un ennemi familier au deuxième tour de la Coupe Carabao

Les deux équipes s’affrontent deux fois en Ligue 2 cette saison. Bradford a ouvert sa campagne actuelle avec une défaite aux mains de Crawley Town. L’entraîneur actuel de Wrexham, Phil Parkinson, avait déjà emmené Bradford en finale de la Coupe Carabao en 2013.

Tirage au sort complet du deuxième tour de la Coupe Carabao :

Tranmere Rovers contre Leicester City

Salford City contre Leeds

Harrogate Town vs Blackburn Rovers

Stoke contre Rotherham

Wrexham contre Bradford

Doncaster contre Everton

Bolton vs Middlesbrough

Port Vale contre Crewe

Forêt de Nottingham contre Burnley

Sheffield Wednesday contre Mansfield

Loups contre Blackpool

Sheffield United contre Lincoln

Bristol City contre QPR ou Norwich

Plymouth contre Crystal Palace

Reading contre Ipswich

Portsmouth contre Peterborough

Luton contre Gillingham

Swansea contre Bournemouth

Fulham contre Tottenham

Exeter contre Stevenage

Wycombe contre Sutton United

Birmingham contre Cardiff

Newport contre Brentford

Chelsea vs AFC Wimbledon

PHOTO : IMAGO / PA Images