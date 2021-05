Chelsea et Leicester s’affrontent à Wembley. Qui va gagner?

Les entraîneurs Thomas Tuchel et Brendan Rodgers s’affronteront pour remporter leur premier trophée du football anglais lorsque Chelsea et Leicester City se rencontreront lors de la finale de la FA Cup samedi à Wembley (12 h 15 HE, diffusez en direct sur ESPN +, États-Unis uniquement).

C’est un match qui verra s’affronter deux des meilleures équipes de Premier League pour remporter la plus ancienne compétition de coupe de football, la FA Cup étant disputée pour la première fois en 1871-72.

Chelsea vise à remporter sa neuvième FA Cup (et septième ce siècle), ce qui les placerait clairement au troisième rang de la liste de tous les temps derrière Manchester United (12) et Arsenal (14). Leicester, qui a stupéfié le monde du football en remportant le titre de Premier League 2015-16, disputera sa première finale de la FA Cup depuis 1969 dans l’espoir de la remporter pour la première fois.





Est-ce que ça va être un match serré?

C’est la première fois depuis 2007, lorsque le vainqueur du titre Man United a perdu contre Chelsea, deuxième de la ligue, que la finale sera disputée par deux équipes dans les quatre premières, donc cela promet d’être un match équilibré sans aucun favori clair.

Leicester est troisième de la Premier League, avec deux points d’avance sur Chelsea, à l’approche de la dernière semaine de la saison de championnat, et il n’y a pas grand-chose pour séparer les deux équipes sous sa forme récente. Au cours des 10 derniers matchs de championnat, Chelsea occupe la troisième place du tableau de forme avec six victoires, deux nuls et deux défaites. Leicester est cinquième après avoir remporté cinq victoires, fait match nul deux fois et perdu trois fois.

Une défaite 2-0 à Leicester en janvier s’est avérée être le dernier match de championnat de Frank Lampard en tant qu’entraîneur de Chelsea; il a été limogé moins d’une semaine plus tard et remplacé par Thomas Tuchel. Par coïncidence, les deux équipes se retrouveront à nouveau en Premier League à Stamford Bridge mardi prochain dans un match qui sera crucial pour la qualification en Ligue des champions.

Comment Thomas Tuchel a-t-il changé Chelsea?

Tuchel, 47 ans, a débuté la saison à la tête du Paris Saint-Germain avant d’être limogé en décembre, mais il pourrait terminer la campagne en guidant Chelsea vers le succès en FA Cup et en Ligue des champions.

Lorsque Tuchel a remplacé Lampard à la mi-janvier, Chelsea était neuvième de la Premier League et perdait du terrain dans le top quatre, mais il a supervisé une transformation spectaculaire avec 17 victoires et trois défaites en 26 matchs toutes compétitions confondues. Tuchel a remporté des coupes nationales en Allemagne et en France avec le Borussia Dortmund et le PSG, et il a élevé Chelsea, apportant une solidité défensive (18 draps propres en 26 matchs) et persuadant une forme bien améliorée de coûteux attaquants Timo Werner et Kai Havertz, ainsi que la restauration. les défenseurs Antonio Rudiger et Marcos Alonso dans l’équipe.

Sous Tuchel, Chelsea a éliminé Man City en demi-finale et a également battu l’équipe de Pep Guardiola, qu’ils affronteront également en finale de la Ligue des champions au Portugal le 29 mai, en Premier League la semaine dernière.

Et Brendan Rodgers?

Leicester était 11e de la Premier League et plus proche de la zone de relégation que les quatre premiers lorsque Rodgers a quitté le Celtic pour remplacer Claude Puel en février 2019. Depuis lors, Leicester est sur une trajectoire ascendante, remportant 57 des 108 matchs de Rodgers en charge. Ils ont terminé cinquième la saison dernière et sont sur la bonne voie pour s’améliorer cette fois-ci.

Rodgers a apporté un football élégant au King Power Stadium et a également transformé le club en celui qui est le plus susceptible de briser le soi-disant «Big Six». Il a relancé la carrière de l’attaquant de 34 ans Jamie Vardy et a amélioré les stars émergentes telles que James Maddison, Kelechi Iheanacho, Harvey Barnes et Youri Tielemans.

L’ancien manager de Liverpool a remporté sept distinctions majeures en moins de trois ans au Celtic, mais il n’a pas encore remporté de trophée dans le football anglais. Soulever la FA Cup serait un énorme coup de pouce à sa réputation et le mettrait en lice pour des emplois plus importants en Premier League et en Europe.

Soit Thomas Tuchel, soit Brendan Rodgers remporteront leur premier trophée du football anglais. Alex Livesey / Getty Images

Quels sont les acteurs clés?

Ayant été constamment négligé par Frank Lampard, ne disputant que neuf matchs, Rudiger a joué un rôle crucial dans la renaissance de Chelsea sous Tuchel. En 19 matchs de championnat sans le défenseur allemand, Chelsea a concédé 26 buts, mais ils n’en ont expédié que sept sur les 17 matchs qu’il a entamés. Rudiger était reposé pour la défaite 1-0 de mercredi contre Arsenal, mais on s’attend à ce qu’il soit apte à prendre sa place à l’arrière central contre Leicester.

L’ancien milieu de terrain de Leicester N’Golo Kante est un autre homme clé pour Chelsea, tandis que la récente forme offensive de Christian Pulisic et Havertz en fait de grands joueurs pour Tuchel.

Jonny Evans est tout aussi important pour Leicester, mais l’ancien défenseur de Man United a 50-50 chances de jouer en raison d’une blessure au talon qui l’a forcé à rater les deux derniers matchs de l’équipe. Le joueur de 33 ans est considéré comme le ciment qui maintient la défense de Leicester ensemble, ce qui signifie que son absence serait un coup dur.

Leicester aura besoin de Maddison et Tielemans en forme au milieu de terrain et espère que l’ancien attaquant de Man City, Iheanacho, pourra prolonger une course qui l’a vu marquer 13 buts lors de ses 12 derniers matchs.

Comment les deux équipes sont-elles arrivées en finale?

Leicester a battu les équipes de championnat Stoke City et Brentford avant de remporter un match nul en Premier League contre Brighton au cinquième tour, lorsque Iheanacho a marqué le seul but du match à la 90e minute. Man United a été éliminé lors d’une victoire 3-1 en quart de finale au King Power Stadium, avant qu’Iheanacho ne remporte une victoire 1-0 sur Southampton en demi-finale.

Chelsea a commencé sa campagne en FA Cup avec une victoire 4-0 contre la Ligue Deux Morecambe avant de battre les équipes de championnat Luton Town et Barnsley aux quatre et cinq tours. Sheffield United a ensuite été battu 2-0 à Stamford Bridge en quarts de finale, le but de Hakim Ziyech scellant une victoire 1-0 en demi-finale contre Man City.

Qu’en est-il du record de la finale de la FA Cup de Leicester?

Plusieurs clubs ont perdu plus de finales que Leicester – Manchester United et Everton partagent le record peu enviable d’en avoir perdu huit – mais ces équipes ont toutes remporté la coupe au moins une fois. Leicester a atteint quatre finales de la FA Cup et les a toutes perdues – en 1949, 1961, 1963 et 1969 – ce qui leur donne la distinction de la plupart des apparitions finales sans soulever le trophée.

L’histoire récente est également contre Leicester. Sur les 25 dernières finales, seulement deux (Portsmouth 2008, Wigan 2013) ont été remportées par des clubs en dehors des soi-disant «Big Six». Durant cette période, Arsenal (8), Chelsea (7), Man Utd (4), Man City (2) et Liverpool (2) ont dominé. Tottenham, l’autre équipe « Big Six », n’a pas remporté la FA Cup depuis 1991.

James Maddison a marqué lorsque Leicester a battu Chelsea 2-0 en janvier. Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Les fans seront-ils autorisés à entrer à Wembley?

Oui. Une foule de 21000 personnes, la plus grande d’Angleterre depuis les restrictions du COVID-19 ont été imposées en mars 2020, sera présente. Une participation de 8000 personnes a été autorisée pour la finale de la Coupe Carabao à Wembley entre Man City et Tottenham le mois dernier et, ce qui s’avère un succès, la limite de foule a été augmentée pour le match de samedi.

Les supporters n’auront pas besoin d’avoir été vaccinés pour entrer, mais ils devront fournir un test COVID négatif dans les 36 heures suivant le coup d’envoi.

Le jeu est désigné comme un événement test par le gouvernement britannique et le succès, ou non, influencera le nombre de fans autorisés à regarder les matchs de l’Euro 2020 à Wembley en juin et juillet.

Qui est l’arbitre? Et VAR?

Michael Oliver prendra les commandes en tant qu’arbitre, avec Stuart Burt et Simon Bennett aux commandes en tant qu’assistants. Stuart Attwell a été nommé quatrième officiel après une blessure à Paul Tierney. Sian Massey-Ellis deviendra la première femme officielle à participer à la finale, après avoir été nommée arbitre assistant vidéo assistant du VAR, Chris Kavanagh.

La Fédération anglaise de football a invité Ben Kay, le terrain du club de la Ligue 1 Accrington Stanley, à soutenir l’équipe de terrain de Wembley dans la préparation de la finale après avoir aidé à garantir que le match de troisième tour de Chorley hors championnat contre le comté de Derby se déroule. malgré des températures inférieures à zéro. Kay et ses collègues ont dormi sur le terrain de Chorley pendant la nuit et ont fait tourner de petits radiateurs pour empêcher la surface de jeu de geler.

Temps de prédiction: qui gagne?

Cela pourrait être la finale la plus proche depuis des années, mais cela dépend beaucoup de la forme physique du défenseur de Leicester Jonny Evans. S’il n’y parvient pas, il est difficile de voir comment les Foxes peuvent empêcher les joueurs offensifs de Chelsea.

Chelsea est devenue l’une des meilleures équipes d’Europe pendant le peu de temps de Tuchel et ils ont la menace de but et l’organisation défensive pour gagner et se préparer pour un doublé du trophée avant la finale de la Ligue des champions.

Chelsea 2, Leicester 1