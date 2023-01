Chelsea et l’Atletico en pourparlers sur le prêt de Joao Felix

Chelsea est en pourparlers avancés pour signer João Félix dans un prêt de l’Atletico Madrid, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 23 ans a été proposé à Chelsea, Arsenal et Manchester United ces derniers jours, mais les trois clubs n’étaient initialement pas disposés à répondre aux exigences financières de l’Atletico.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico avait récemment assoupli sa position et que Chelsea est de plus en plus convaincu qu’il est en pole position pour signer Felix pour un prêt initial d’environ 11 millions d’euros.

Arsenal et United ont tous deux discuté de la possibilité de faire un pas pour Felix mais n’ont pas encore égalé l’offre de Chelsea.

Les négociations se poursuivent et il n’est pas encore clair si un accord avec Chelsea inclurait une option ou une obligation de signer le joueur sur un contrat permanent à la fin de la saison.

Chelsea tient à renforcer ses options offensives ce mois-ci après avoir lutté pour des buts ces derniers temps, n’ayant marqué que trois fois lors de ses sept derniers matchs.

Felix peut jouer dans une variété de postes d’attaquants et a commencé comme avant-centre lors de la défaite 1-0 de l’Atletico contre Barcelone dimanche.

L’équipe de Graham Potter a déjà conclu un accord pour signer Christopher Nkunku du RB Leipzig cet été.

Sam Marsden d’ESPN a également contribué à ce rapport.