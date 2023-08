Chelsea et FFP : Comment les Bleus sont restés du bon côté du fair-play financier cet été

La signature par Chelsea du jeune milieu de terrain de Southampton, Romeo Lavia, est devenue leur neuvième nouvelle arrivée de l’été, et la dernière acquisition à gros budget après Moises Caicedo, Axel Disasi, Nicolas Jackson et Christopher Nkunku.

Les 53 millions de livres sterling dépensés pour le Belge ont maintenant porté les dépenses de Chelsea pendant la courte période où il appartenait à l’Américain Todd Boehly à un peu plus de 850 millions de livres sterling, soit plus du double du prochain club de Manchester United sur la même période, qui a dépensé 374 millions de livres sterling.

Cela a été une dépense énorme alors que Boehly vise à ramener Chelsea au sommet du jeu anglais après une campagne décevante qui les a vus manquer le football européen, limoger le manager Graham Potter – qu’ils ont dépensé 21 millions de livres sterling pour embaucher à Brighton – et accueillir de nouveau l’intérim le manager Frank Lampard avant que Mauricio Pochettino ne prenne la relève cet été.

Cela signifie que les Bleus ont une équipe presque nouvelle à celle dont Boehly a hérité, avec des joueurs de longue date tels que N’Golo Kante, Cesar Azpilicueta, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Edouard Mendy, Mateo Kovacic et bien d’autres qui font leurs adieux. à Stamford Bridge de façon permanente.

Leur jeune milieu de terrain nouveau et jeune composé de Lavia, Caicedo et le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez a coûté à lui seul plus d’un quart de million de livres et il ne devrait pas falloir longtemps avant que les dépenses du club sous Boehly atteignent la barre du milliard de livres sterling.

Ils ont déjà éclipsé les 260 millions de livres sterling dépensés l’été dernier et les 288 millions de livres sterling en janvier alors que Pochettino se met au travail avec un groupe de joueurs presque tout nouveau, cherchant à tirer parti du match nul 1-1 du week-end dernier avec Liverpool.

La question soulevée à propos des dépenses de Chelsea est de savoir comment évitent-ils d’enfreindre l’une des règles du fair-play financier en place qui étaient censées restreindre ces dépenses somptueuses?

Comment Chelsea n’a-t-il pas enfreint les lois sur le fair-play financier (FFP) cet été ?

Selon les règles de profit et de durabilité de la Premier League, un club peut subir une perte de 105 millions de livres sterling sur une période de trois ans. Si Chelsea revient sur la scène européenne cette saison, ils éviteront de le faire et éviteront le genre de pénalité qui a frappé la Juventus cet été, qui a été expulsée de l’Europa Conference League pour avoir enfreint la FFP.

L’UEFA a également resserré ses règles, mais Chelsea n’étant pas en Europe cette saison, ils n’ont pas à s’en soucier. L’un des secrets de leurs dépenses a été de signer des contrats clés à long terme, comme l’ajout de janvier Mykhailo Mudryk, dont le contrat de huit ans et demi signifie qu’il ne coûte à Chelsea qu’environ 10 millions de livres sterling par an.

De même, des personnalités comme Caicedo ont également signé des méga-accords à long terme, et bien que les frais eux-mêmes soient payés aux clubs en quelques versements, il semble que Boehly ait trouvé une échappatoire pour limiter les dommages financiers à court terme.

Lorsque vous vendez un joueur, l’argent entre instantanément dans les comptes du club, comme les grosses ventes de Kai Havertz et Mason Mount à Arsenal et Manchester United respectivement cet été.

Les deux derniers ensembles de comptes de Chelsea ont montré des pertes de plus de 100 millions de livres sterling, il reste donc du travail à faire pour se remettre sur la bonne voie, leur frénésie de dépenses ne montrant aucun signe de ralentissement.

