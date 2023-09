Chelsea et Everton dépassent le deuxième tour de la Coupe EFL, mais Sheffield United s’effondre

Chelsea et Everton ont à peine réussi à dépasser leurs adversaires au deuxième tour de la Coupe EFL contre respectivement des oppositions de quatrième rang, l’AFC Wimbledon et le Doncaster Rovers FC.

Les Blues étaient à la traîne contre les ménés de l’AFC Wimbledon mais ont réussi à trouver leur rythme en réussissant à assurer la victoire 2-1 grâce au premier but d’Enzo Fernandez pour le club ainsi qu’au penalty de Noni Madueke.

Everton en difficulté est revenu par derrière dans les phases finales pour battre Doncaster 2-1.

Sheffield United n’a pas été aussi chanceux que ses homologues de Premier League, les Blades s’étant écrasés contre Lincoln, troisième rang, aux tirs au but.

Mauricio Pochettino a effectué sept changements par rapport à l’équipe qui a battu Luton 3-0 pour sa première victoire en tant qu’entraîneur de Chelsea vendredi.

EN SAVOIR PLUS: Romelu Lukaku s’apprête à jouer pour la Roma de Jose Mourinho grâce à un prêt d’une saison de Chelsea – News18

Ian Maatsen, Lesley Ugochukwu et Mason Burstow ont fait leurs premiers départs, tandis que Diego Moreira a fait ses débuts.

Wimbledon a frappé contre les jeunes équipes de Chelsea à la 19e minute.

Le gardien de Chelsea, Robert Sanchez, est entré en collision avec Harry Pell alors qu’il sortait de sa ligne dans une tentative ratée de récupérer un centre, concédant un penalty que James Tilley a calmement ramené à la maison.

Chelsea a égalisé juste avant la mi-temps lorsque Noni Madueke a marqué sur place après que l’ailier ait été victime d’une faute d’Alex Pearce.

Fernandez a ajouté plus de sang-froid au milieu de terrain de Chelsea après avoir quitté le banc et le vainqueur argentin de la Coupe du monde a donné l’avantage à son équipe à la 72e minute.

Profitant d’une confusion dans la défense de Wimbledon, Fernandez est rentré chez lui pour finalement figurer sur la feuille de match après son arrivée de Benfica pour 106 millions de livres sterling en janvier.

« C’était dur mais nous avons vraiment apprécié », a déclaré Pochettino, dont l’équipe accueillera Brighton au troisième tour.

« C’est toujours difficile de jouer contre une équipe comme celle-là. C’est la beauté des tasses. Je suis globalement satisfait de la performance. »

Après trois défaites successives pour commencer la saison de championnat, Everton a été poussé au bord de plus de misère par une équipe de Doncaster située en bas de la quatrième division de la Ligue 2.

Le patron d’Everton, Sean Dyche, n’a effectué que quatre changements dans le but d’éviter une tuerie géante au stade Eco-Power.

Mais Everton a pris du retard à la 44e minute lorsque Joe Ironside a puni une défense bâclée pour diriger le centre de Tommy Rowe devant Jordan Pickford.

EN SAVOIR PLUS: Mises à jour en direct de l’actualité des transferts de football : le PSG en pourparlers pour signer Ansu Fati ; David de Gea rejoint le Bayern avec son veto – News18

Dyche a envoyé l’attaquant portugais Beto, signé de l’Udinese pour 30 millions de livres sterling cette semaine, pour ses débuts au début de la seconde période.

Beto a marqué 21 buts en Serie A en deux saisons avec l’Udinese et le joueur de 25 ans a rapidement mis en valeur ses instincts de prédateur dans un maillot des Toffees.

Sprintant sur la passe pleine d’espoir d’Abdoulaye Doucouré à la 73e minute, Beto s’est placé derrière la défense de Doncaster et a guidé une finition clinique dans le coin le plus éloigné pour le premier but d’Everton cette saison.

La frappe composée d’Arnaut Danjuma depuis l’entrée de la surface à la 88e minute a établi une égalité au troisième tour à Aston Villa.

« Beto est brut et peut être efficace. Nous avons changé quelques choses à la mi-temps et leur avons rappelé qu’ils sont des joueurs de Premier League », a déclaré Dyche.

« Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui apprennent. Vous tous (les médias) attendez que nous perdions et je le leur ai rappelé. »

Le misérable début de saison de Sheffield United a atteint un nouveau plus bas avec une défaite 3-2 aux tirs au but contre Lincoln, troisième rang, à Bramall Lane.

Après 90 minutes sans but, le gardien de Lincoln Lukas Jensen a sauvé les tirs au but de Louis Marsh et Benie Traoré pour infliger aux Blades une quatrième défaite consécutive.

Burnley s’est imposé 1-0 contre son compatriote de haut niveau Nottingham Forest grâce à une volée à bout portant de Zeki Amdouni dans le temps additionnel de la seconde période.

Les Clarets de Vincent Kompany se rendront à Salford au troisième tour après que l’équipe de quatrième rang ait choqué Leeds mardi.

L’équipe de championnat Blackburn a battu Harrogate 8-0, quatrième rang, lors de la plus grande victoire à l’extérieur de ses 148 ans d’histoire.

Le choix des matches de troisième tour verra Manchester City, triple vainqueur, se rendre à Newcastle, finaliste de la saison dernière.

Les tenants du titre, Manchester United, accueillent Crystal Palace, tandis que Liverpool affrontera Leicester à Anfield et Arsenal se rendra à Brentford.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)