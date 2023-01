Chelsea et Cole DeBoer parlent de revenir à la télévision après une maman adolescente (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HGTV

N’est-ce pas fabuleux ? ! Chelsea Houska De Boer et son mari Cole De Boer ont donné à leur vie une rénovation complète, passant de la vedette sur MTV Maman ado 2à retourner des maisons dans le Dakota du Sud sur HGTV Down Home Fab ! La nouvelle série du couple créatif a été créée le 16 janvier et a présenté le gourou du design Chelsea et le bricoleur Cole qui ont entrepris le projet de réparer la maison de leur organisateur de mariage. L’émission HGTV survient après que le couple a décidé de partir Maman ado en 2020 après presque 10 ans. “C’était un processus”, a admis Chelsea dans une interview EXCLUSIVE sur le Podcast Hollywood Life, à propos de la décision de remettre sa famille à la télévision. “Il n’y a pas eu un moment où nous sommes partis Maman ado où nous pensions que nous ne reviendrions plus jamais à la télévision, parce que nous aimions tout ce processus, ce n’était tout simplement pas la bonne situation.

“C’est si différent. Il s’agit de se concentrer sur nos affaires, pas de plonger dans la vie personnelle de nos enfants, ce qui était une chose énorme pour nous », a déclaré la mère de 4 enfants. « HGTV a été incroyable tout au long de ce temps. Ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient que nous soyons à l’aise et nous avions l’impression qu’il y avait beaucoup de communication ouverte.

Cole, qui a épousé Chelsea en 2016, a ajouté : “Il y a eu beaucoup de soutien et tout est positif. C’était juste édifiant et amusant à tourner. Chelsea a poursuivi en expliquant que leur décision de quitter Maman ado était principalement due au fait que sa fille Aubree, 13 ans, vieillissait et que la mère protectrice ne voulait plus que leur vie personnelle soit exposée de cette manière.

“C’est définitivement là que ça s’est compliqué à la fin”, a déclaré le joueur de 31 ans à HL sur le podcast. “C’est tellement rafraîchissant et nous ne nous sentons pas coupables de tout ce qui va se passer.”

Elle a poursuivi en expliquant comment leurs enfants adorent les aider dans leurs projets de rénovation domiciliaire sur Down Home Fab! “Aubree a définitivement son propre sens du style et nous essayons d’inclure les enfants autant que possible”, a-t-elle déclaré. « Watson, 7 ans, aime aider Cole avec les outils et tout, tout comme Layne, 4 ans, elle est très impliquée ! C’est amusant d’avoir cela pendant que les enfants grandissent parce que c’est tellement amusant de les avoir tous impliqués dans l’entreprise familiale et de voir ce qui les intéresse.

Chelsea a décrit son style de design d’intérieur comme “South Dakota Chic”, tout en révélant qu’ils dépendent fortement des entreprises locales pour leur travail. « Notre style personnel est une sorte de mélange rustique avec des pièces plus modernes. J’aime l’ambiance d’un lodge… J’aimerais me sentir douillet et chaleureux. Je ne veux pas entrer dans une maison et avoir l’impression que vous ne pouvez pas simplement vous allonger sur le canapé », a-t-elle expliqué, ajoutant que la communauté locale du Dakota du Sud s’est mobilisée pour aider le couple à obtenir des produits pour les projets. «Nous n’avons pas vraiment ces grands magasins de meubles, comme votre Pottery Barn ou des choses comme ça ici. Donc, pour terminer ces maisons, il y a un inventaire limité là-bas, mais nous avons beaucoup d’entreprises locales qui nous ont vraiment beaucoup aidés et c’était tout simplement incroyable de voir la communauté se rassembler pour faire cela.

Down Home Fab diffusé sur HGTV le lundi à 21 h HE! Branchez-vous et écoutez notre interview complète sur le podcast HollywoodLife !

