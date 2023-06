Chelsea est sur le point de battre le PSG à la signature d’Ugarte – sources

Chelsea se rapproche de la signature du milieu de terrain défensif très apprécié du Sporting CP Manuel Ugarte, ont déclaré des sources à ESPN.

L’équipe londonienne et le Paris Saint-Germain, champion de France, ont proposé de déclencher la clause de libération de l’international uruguayen de 60 millions d’euros. Cependant, contrairement aux Parisiens, Chelsea ajoute des paiements de solidarité et diverses primes, ce qui rend leur proposition plus attractive, ont indiqué des sources.

Le Sporting encourage même et pousse Ugarte à choisir Chelsea devant le PSG, qui espère toujours le convaincre, ont ajouté des sources. Le joueur de 22 ans n’a encore rien accepté mais, selon des sources, un accord complet avec Chelsea est désormais proche.

Le nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, serait un grand fan d’Ugarte, qui s’alignera aux côtés de la signature du record britannique Enzo Fernandez au milieu de terrain de Chelsea la saison prochaine s’il décide de rejoindre le club.

Manuel Ugarte a fait 44 apparitions pour le Sporting CP cette saison. Gualter Fatia/Getty Images

Bien qu’il ait dépensé plus de 600 millions de livres sterling pour signer 17 joueurs au cours des 12 derniers mois depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont repris le club, cela devrait être un autre été de buste à Chelsea.

Une grande partie de cette transformation devrait se concentrer sur le milieu de terrain de l’équipe avec Mason Mount et Mateo Kovacic sur le point de partir.

L’accord existant de Mount expire l’été prochain et Chelsea préfère encaisser maintenant que de le perdre pour rien en 2024 si aucun accord sur une prolongation ne peut être conclu, ont déclaré des sources à ESPN, avec Manchester United en pole position pour sa signature.

Des sources ont également déclaré à ESPN que Manchester City était en pourparlers pour signer l’international croate Kovacic.