Chelsea est ouvert aux offres pour un attaquant de 50 millions de livres sterling alors qu’Enzo Maresca cherche une équipe stable

Chelsea est ouvert aux offres pour l’attaquant Armando Broja avant le mercato estival.

Le joueur de 22 ans, sous contrat à Stamford Bridge jusqu’à l’été 2028, suscite l’intérêt de l’Angleterre et de l’étranger avant l’ouverture de la fenêtre. Broja a passé la seconde moitié de la saison 2023/24 en prêt chez son voisin de l’ouest de Londres, Fulham, mais n’a pas pu établir une place en équipe première sous la direction du manager Marco Silva.









L’attaquant albanais, qui représentera son pays à l’Euro qui débutera plus tard cette semaine, n’a pas réussi à se tailler une place dans l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino. Nicolas Jackson a plutôt été préféré à Broja et avec la possibilité qu’un autre attaquant déménage à Stamford Bridge cet été, cela signifie une mauvaise nouvelle pour le diplômé de Cobham.

Everton est l’un des clubs liés à une décision de l’attaquant, bien que football.londres Il semble que les rapports selon lesquels le déménagement de Broja à Goodison Park est presque terminé sont loin de la réalité. Les Toffees cherchent toujours à régler leurs problèmes de propriété avant de se concentrer sur les activités de transfert cet été.

Cependant, le club du Merseyside était l’une des nombreuses équipes à surveiller de près Broja lors de la fenêtre de transfert de janvier. À l’époque, Chelsea était déterminé à vendre l’international albanais – pour lequel ils demandaient 50 millions de livres sterling. Les clubs, cependant, ont été découragés par le prix demandé par les Blues et Broja a fini par déménager à Fulham dans le cadre d’un accord de prêt.

Broja lui-même a admis qu’il pourrait envisager de quitter Chelsea si la bonne opportunité se présentait cet été. Dans une interview avec L’AthleticBroja a déclaré : « Rien n’a encore été décidé, mais si je dois aller ailleurs pour retrouver mon rythme, alors bien sûr, je voudrais le faire.

« En tant que joueur, il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être sur le terrain et de savoir que vous avez un club et une équipe qui vous défend ; un club qui vous permet de faire des erreurs parce qu’ils savent que vous deviendrez quelque chose. Mais pour le moment, tout mon Je me concentre sur faire de mon mieux pour l’Albanie à l’Euro.

« Je suis aussi excité que n’importe quel Albanais du monde. Je ne peux pas attendre. »

Après n’avoir réussi à inciter aucun club à dépenser 50 millions de livres sterling pour Broja en janvier, Chelsea devrait baisser son prix demandé cet été. Mais il y a une chance, si Broja réussit sa campagne pour l’Euro, il pourrait obtenir un peu plus pour son produit académique.