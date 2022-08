Chelsea est fait sur mesure pour moi, déclare le nouveau garçon du Blues Raheem Sterling

Raheem Sterling a déclaré que son nouveau club Chelsea se sentait “sur mesure” pour lui en raison des progrès qu’ils ont réalisés sous la direction de Thomas Tuchel et parce que s’y rendre lui donne la chance de renouer avec ses racines londoniennes.

L’attaquant anglais, 27 ans, a rejoint Manchester City, champion de Premier League, le mois dernier, devenant la première signature de Chelsea sous une nouvelle direction dirigée par Todd Boehly et Clearlake Capital.

Tuchel, qui a pris ses fonctions à Stamford Bridge en janvier 2021, a guidé Chelsea vers les triomphes de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs, ainsi que deux finales de la FA Cup et une finale de la Coupe de la Ligue.

« J’avais quelques options, mais celle-ci était adaptée à mes objectifs personnels. Cela avait beaucoup de sens pour ma famille et avec la direction du club », a déclaré Sterling aux journalistes jeudi.

« Ils ont disputé quatre ou cinq finales ces dernières années. Cela montre qu’ils sont en concurrence et qu’ils ne font que monter, donc avec les nouveaux propriétaires, tout avait du sens.

Sterling, qui a grandi dans le nord-ouest de Londres, a déménagé à l’académie de Liverpool des Queens Park Rangers en 2010 à l’âge de 15 ans et a commencé sa carrière senior dans le Merseyside avant de passer à City en 2015.

“Monter à Liverpool et manifester ce que je voulais, aller à City et vivre le rêve, et maintenant revenir à Londres en tant qu’adulte… J’ai l’impression que c’est tout mon voyage”, a déclaré Sterling.

Sterling s’est imposé comme un habitué de la ligne de front de City, marquant 131 fois en 339 matchs et remportant à la fois le titre de champion et la Coupe de la Ligue à quatre reprises et la FA Cup une fois.

Cependant, son temps de jeu était limité la saison dernière et il a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de “perdre du temps” à essayer de trouver une place de départ régulière.

“En tant que personne, vous vous efforcez d’atteindre… J’ai beaucoup de souvenirs et de meilleurs moments à City, mais au cours de l’année et un peu que j’ai été dans et hors de l’équipe, cela m’a fait apprécier beaucoup de choses”, a ajouté Sterling.

« Arriver à un moment de pointe dans ma carrière et ne pas jouer comme un habitué était quelque chose que je ne voulais pas accepter… C’est une de ces choses dans la vie où vous devez prendre la bonne décision pour vous et votre famille.

Chelsea, qui a commencé sa campagne de championnat avec une victoire 1-0 à Everton, accueillera Tottenham Hotspur dimanche.

