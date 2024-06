Chelsea espère que Wesley Fofana reviendra le mois prochain

Points forts Wesley Fofana vise un retour d’avant-saison à Chelsea.

Enzo Maresca fait face à un défi alors que Chelsea affronte la compétition européenne.

Chelsea compte sur la récupération de Fofana pour combler le manque de leadership de l’équipe.







Le défenseur de Chelsea, Wesley Fofana, est confiant de revenir à temps pour la campagne de pré-saison de son équipe après n’avoir pas joué une seule minute de football en 2023/24, ont confirmé des sources de GMS, alors qu’il prévoit également de reprendre les « entraînements de groupe légers » le mois prochain.

Enzo Maresca a une tâche énorme à accomplir avec le retour de Chelsea dans le football européen et son dépassement de Mauricio Pochettino, qui commençait tout juste à se faire une idée de son effectif de stars.

Avoir à sa disposition des personnalités comme Fofana aidera bien sûr sa cause. D’autant plus que le leader Thiago Silva a désormais quitté le club, des joueurs comme le Français Levi Colwill et ses compatriotes Axel Disasi et Benoit Badiashile doivent tous prendre le relais.









Fofana confiant dans le retour d’avant-saison

Sa condition physique sera évaluée en juillet

Sans que ce soit de sa faute, le Français fait partie des 14 joueurs de Premier League dont la valeur a le plus baissé au cours de la saison qui vient de s’écouler. Des problèmes de blessures persistants signifient que Fofana, 23 ans, a passé la majorité de son temps à Stamford Bridge sur la table de traitement.

Cela dit, cependant, des sources de GMS ont révélé qu’il était « confiant » quant à son retour à temps pour la série de cinq matchs de pré-saison de Chelsea aux États-Unis. Il a raté la campagne de pré-saison du club l’été dernier en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur (LCA), qui l’a également empêché de jouer lors de la saison 2023/24.

Alors que de nombreux joueurs passeront l’intersaison avec leur famille ou avec leurs nations concourant en Allemagne, Fofana consacrera des heures en coulisses pour s’assurer que sa convalescence lui permette de revenir sur le terrain avant la date limite provisoire.





Ce n’est que lorsque Chelsea reviendra en juillet pour lancer les préparatifs de la première saison de Maresca à la tête du club que Fofana sera évalué par le staff du club. Bien sûr, ils traiteront la situation avec prudence étant donné la gravité de ses blessures antérieures – mais toutes les parties espèrent qu’il reviendra à temps.

Fofana de retour à l’entraînement

J’espère revenir aux séances de groupe le mois prochain





Depuis son arrivée de l’équipe du King Power Stadium à l’été 2022 pour la somme alléchante de 75 millions de livres sterling, l’international français autrefois sélectionné a subi un passage amorti par une litanie de blessures. Lors de sa saison inaugurale dans l’ouest de Londres, il a subi une blessure au genou qui l’a limité à seulement 20 sorties.

En raison de sa campagne marquée par les blessures, Fofana n’a pas été convoqué dans l’équipe de France pour l’Euro 2024 mais participe à un entraînement individuel depuis au moins deux semaines maintenant, ont confirmé des sources de GMS.

Wesley Fofana – Bilan des blessures Saison Blessures Jours manqués Jeux manqués 23/24 1 349 51 22/23 2 126 26 21/22 1 223 63 20/21 3 44 14 19/20 2 75 26





La prochaine étape pour ce joyau né en 2000 est une formation de groupe légère. Le plan pour l’ancien homme de Leicester City est de rejoindre le reste de l’équipe le mois prochain pour ledit entraînement afin de garantir que le risque de blessure soit au minimum.

Du point de vue de Fofana, les sources de GMS disent qu’il est convaincu que sa convalescence se déroule à merveille et que tous les yeux sont fixés sur un retour meilleur que jamais la saison prochaine. Aider Chelsea à concourir sur tous les fronts est également au premier plan de ses préoccupations et revenir à son meilleur niveau sera primordial pour la prochaine campagne de Maresca and Co.