Chelsea espère détourner l’accord Frenkie de Jong de Man Utd avec Barcelone – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de lundi…

DAILY MIRROR

Chelsea espèrerait “détourner” le mouvement de Manchester United pour Frenkie de Jong et tentera d’envoyer deux joueurs à Barcelone en échange partiel. Les Bleus pourraient éventuellement offrir le duo défensif actuel Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta.

Image:

Frenkie de Jong est une cible pour Manchester United





Manchester United a vu une deuxième offre pour l’attaquant brésilien Antony rejetée.

COURRIER QUOTIDIEN

La FA a lancé une enquête après que des fusées éclairantes ont été déclenchées lors du Community Shield samedi.

Les fans de la Juventus ont peur et maudissent leur malheur avec la nouvelle de la blessure de Paul Pogba, la star française recevant un coup sérieux quelques jours seulement après le début de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis.

LE SOLEIL

Image:

Wesley Fofana est recherché par Chelsea cet été





Chelsea aurait reçu un coup dur dans sa poursuite de Wesley Fofana car le Paris Saint-Germain a rejoint la course au défenseur.

Chelsea a été rejeté dans ses tentatives de signer le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol.

Manchester United n’a qu’une chance sur cent de remporter le titre de Premier League cette saison – selon un supercalculateur.

L’EXPRESS QUOTIDIEN

Chelsea travaille simultanément sur deux accords défensifs à succès. Des rapports indiquent que Wesley Fofana de Leicester City et Denzel Dumfries de l’Inter Milan sont tous deux dans le collimateur alors que Thomas Tuchel propose de construire une nouvelle ligne de fond.

L’ATHLÉTIQUE

Fulham a des offres sur la table pour Malang Sarr de Chelsea et Issa Diop de West Ham. On pense que Fulham a offert à la fois un prêt et une offre permanente à Chelsea pour Sarr, tandis que l’offre de Diop est estimée à 15 millions de livres sterling.

LE TÉLÉGRAPHE

Les héroïnes du Championnat d’Europe d’Angleterre feront la fête avec les fans à Trafalgar Square lundi. Jusqu’à 7 000 supporters pourront assister à l’événement gratuit selon le principe du premier arrivé, premier servi à partir de 11h.

INDÉPENDANT

Roberto Firmino a insisté sur le fait qu’il voulait rester à Liverpool alors qu’il se déplaçait pour annuler les spéculations sur son avenir au milieu des liens avec la Juventus.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

L’ancien patron d’Aberdeen, Stephen Glass, a avoué qu’il y avait probablement trop de “joueurs plus âgés” à Pittodrie lorsqu’il a quitté la sellette avant la refonte majeure de Jim Goodwin.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Fashion Sakala n’a aucun intérêt à laisser les Rangers en prêt. Mais l’attaquant veut rencontrer le patron Giovanni van Bronckhorst pour des entretiens sur son avenir Ibrox.