Chelsea envoie le chef des transferts pour conclure un accord de 53 millions de livres sterling à l’approche du remplacement possible de Reece James

Il n’y aurait pas de mercato sans Chelsea. Ce n’est certainement plus une fenêtre d’été sans Todd Boehly et Clearlake Capital.

Les Blues ont engagé plus de 600 millions de livres sterling sur des accords pour de nouveaux joueurs au cours des deux dernières fenêtres principales au cours de leur gigantesque folie de recrutement et cela ne semble pas prêt de s’arrêter de si tôt. Même avec les restrictions imposées par les règles financières de la Premier League qui limitent les clubs plus étroitement qu’auparavant, les clubs devraient être occupés.









Ils restent convaincus que le respect des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) sera atteint, et dans certains milieux, on dit que cela ne leur coûtera pas l’âme du club et un groupe de talentueux diplômés de l’académie. Pour beaucoup, on le croira lorsqu’on le verra.

Quoi qu’il en soit, quel que soit l’entraîneur-chef, il y aura du mouvement à Stamford Bridge et Mauricio Pochettino lui-même l’a admis. « Maintenant va commencer une période où les joueurs veulent partir, peut-être que des offres arrivent ou des joueurs que nous voulons ajouter à l’équipe », a-t-il déclaré à moins d’une semaine de la fin de la saison. « Bien sûr, nous avons déjà commencé. travailler là-dessus. »

Ici, football.londres fait le point sur les dernières rumeurs de transfert qui circulent.

Négociateurs au Brésil

Chelsea aurait envoyé du personnel au Brésil pour regarder Palmeiras contre Independiente del Valle jeudi matin (mercredi soir en Amérique du Sud). Le match comprendra deux joueurs d’un extrême intérêt pour Chelsea, l’adolescent déjà signé Kendry Paez devant être en action pour l’équipe équatorienne.

Quant à Palmeiras, ils comptent dans leurs rangs l’un des meilleurs espoirs du Brésil, et Estevao Willian attire l’attention. Chelsea aurait conclu un accord avec le joueur sur un transfert qui sera structuré avec environ 25 millions de livres sterling d’avance et 28 millions de livres sterling d’éventuels ajouts pour le joueur de 17 ans.

Estevao est un joueur admiré dans le monde entier et Chelsea souhaite désormais le retenir, envoyant ainsi ses propres chefs sur le terrain pour accélérer les négociations. On pense que les Bleus sont confiants dans leur capacité à conclure un accord.

football.londres dit: Jusqu’à présent, quand Boehly-Clearlake le veulent, ils ont tendance à l’obtenir. Ce n’est peut-être pas une surprise étant donné le montant faramineux versé aux clubs au cours des deux dernières années. Lorsqu’il s’agit d’adolescents recrutés, ils sont prêts à payer le prix fort.

Estevao est un joueur que beaucoup estiment qu’il vaut la peine d’investir, il est donc logique de se rendre au Brésil et de franchir la ligne d’arrivée. Cependant, la question restera de savoir comment Chelsea envisage d’intégrer Estevao et Paez dans l’équipe première. Jusqu’à ce qu’une voie ait été tracée et éprouvée, il y aura des doutes légitimes quant à la poursuite de dépenses aussi généreuses pour des joueurs qui n’aident pas l’équipe première actuelle.

Approche de Pedro Lima

Au sujet des jeunes joueurs talentueux d’Amérique du Sud. Chelsea aurait fait une démarche pour l’arrière droit brésilien de Serie B Pedro Lima. Le joueur de 17 ans joue pour le Sport Recife et est sélectionné par son pays au niveau des groupes d’âge.

On dit que Chelsea a gardé un œil sur lui ainsi que sur d’autres dans le cadre de sa campagne de transfert de jeunes. Maintenant, ils auraient parlé à son agent, sondant d’éventuels détails. Chelsea n’est cependant pas la seule équipe intéressée par la signature de Lima, Manchester City étant également lié au joueur.





Le chef du Sport, João Marcelo Barros, a reconnu l’intérêt porté à son talent d’adolescent. « Il n’y a rien de très nouveau là-bas. Des scouts du monde entier l’observent. Peut-être que la nouvelle ne sera pas diffusée, mais cette année, de nombreux scouts sont venus de l’étranger.»

football.londres dit: Un centime pour les pensées de Josh-Kofi Acheampong. L’arrière polyvalent a fait ses débuts en senior il y a seulement quinze jours et il existe désormais des liens avec un joueur qui serait directement en compétition avec lui pour percer au club.





C’est l’un des problèmes de la politique de jeunesse, cela semble saper l’académie qui a eu tant de succès ces dernières années en produisant des joueurs de haut niveau. Acheampong et son équipe des moins de 18 ans ont connu une année remarquable à Cobham, mais ils se heurtent à des obstacles sur leur chemin.

Lima serait encore un autre acteur à rejoindre pour un prix de départ d’environ 10 millions de livres sterling. Il a devant lui Reece James, 24 ans, et Malo Gusto, 20 ans, avec ces deux joueurs déjà établis comme étant inamovibles lorsqu’ils sont en forme. Comment Lima s’intègre-t-elle avec Acheampong et les autres qui tentent de percer ? C’est loin d’être clair.