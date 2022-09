Chelsea a déjà tenté de signer Josko Gvardiol, mais il a choisi de rester au RB Leipzig. Chelsea serait prêt à réessayer cet hiver. Stuart Franklin/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea va réessayer pour Joško Gvardiol du RB Leipzig

Après avoir échoué à conclure un accord pour le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol cet été, Fabrizio Romano a révélé que Chelsea ferait une autre tentative pour le joueur de 20 ans dans la fenêtre de transfert d’hiver, comme partagé par Christian Falk de Bild.

Les Blues auraient offert jusqu’à 90 millions d’euros à l’international croate, qui a plutôt signé une prolongation d’un an pour rester en Allemagne. Cependant, Gvardiol est pressenti pour devenir la première signature de Graham Potter, qui a remplacé Thomas Tuchel à la barre jeudi.

Chelsea a déjà acquis les services de Kalidou Koulibaly et Wesley Fofana en défense centrale cet été. Pourtant, l’équipe de l’ouest de Londres devrait se rapprocher du défenseur central en janvier et l’implorer de reconsidérer son passage en Premier League. Le jeune défenseur, qui a disputé 29 matches de Bundesliga la saison dernière, pourrait avoir un avenir à long terme à Stamford Bridge, avec Thiago Silva devrait avoir 38 ans ce mois-ci.

– Manchester United et Chelsea se battent pour le patron du recrutement des Wolves Matthieu Hobbsécrit Initié du football. Le responsable du scouting et du recrutement est aux Molineux depuis 2015 mais n’occupe son poste actuel que depuis huit mois. Pourtant, les deux équipes, qui ont été les plus gros dépensiers de la Premier League cette fenêtre de transfert estivale, tenteraient de persuader Hobbs de quitter l’équipe des West Midlands dans les prochaines semaines.

– Raúl de Tomas est toujours à la recherche d’une sortie de l’Espanyol, et le joueur de 27 ans a entamé des négociations avec l’équipe des Émirats arabes unis Sharjah, comme l’a révélé par Relevo. L’attaquant a été lié à plusieurs équipes européennes cet été alors qu’il cherche un moyen de sortir du stade RCDE avant la fenêtre de transfert de janvier. L’international espagnol rejoindrait Miralem Pjanic en échangeant LaLiga contre l’UAE Pro League cette semaine.

– Roma renouvellera son intérêt pour Sassuolo’s Davide Frattesi en janvier, selon Calciomercato. La de Giallorossi Le directeur général Tiago Pinto a décrit le milieu de terrain de 22 ans comme son joueur préféré en Serie A alors qu’il prépare une réunion avec l’ancienne star de Roma Primavera. Le club italien détient toujours une clause de vente de 30% pour la future vente de l’international italien U21, mais n’a toujours pas réussi à négocier un accord avec les Neroverdi cet été.

– International d’Australie Tom Rogic pourrait être fixé pour un déménagement à West Bromwich Albion, selon le Telegraph Jean Percy. Le joueur de 29 ans est un agent libre après avoir décidé de quitter le Celtic cet été après neuf ans, et le milieu de terrain a marqué 16 buts en 50 apparitions pour les champions écossais de Premiership lors de sa dernière saison. Rogic serait sur le point de rejoindre l’équipe de Steve Bruce dans le championnat alors qu’il cherche à s’assurer une place dans l’équipe Socceroos pour la Coupe du monde.

– Agent libre Santiago Arias est prêt à rejoindre Manchester United après avoir quitté l’Atletico Madrid cet été, rapporte le miroir. L’arrière latéral de 30 ans pourrait être un ajout bienvenu à Old Trafford, Erik ten Hag hésitant apparemment à utiliser Aaron Wan-Bissakapréférant commencer Diogo Dalot à l’arrière droit. L’international anglais n’a pas figuré sur le banc lors de la défaite face à la Real Sociedad, avec Victor Lindeloff utilisé à la place. L’international colombien expérimenté pourrait s’avérer un remplaçant idéal à ce poste, malgré divers problèmes de blessures.