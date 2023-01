Chelsea envisage de recruter la star lyonnaise Malo Gusto évaluée à 40 millions d’euros

Malo Gusto a impressionné pour Lyon. Photo de Catherine Steenkeste/Getty Images

Chelsea prépare une offre pour signer Malo Gusto de Lyon, ont déclaré des sources à ESPN, le club de Premier League étant conscient qu’il pourrait falloir 40 millions d’euros pour signer l’arrière droit très bien noté.

Aucune offre formelle n’a été faite par Chelsea pour Gusto, mais il a déjà convenu de conditions personnelles avec le club sur un contrat de six ans et demi et souhaite déménager à Stamford Bridge.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lyon tentera de reprendre le joueur de 19 ans en prêt jusqu’à la fin de la saison. Cependant, Chelsea hésite à accepter et souhaite qu’il les rejoigne en janvier.

Un produit de l’académie de Lyon, Gusto, qui a également été lié à Manchester United, a fait ses débuts pour le club à 17 ans et a déjà fait 47 apparitions seniors pour l’équipe première.

Il est également sur le radar de Didier Deschamps pour l’équipe nationale ayant représenté la France à tous les niveaux d’âge à l’exception de l’équipe senior masculine.

Arrière latéral offensif avec une grande vitesse et une grande capacité de croisement, Gusto a encore environ 18 mois sur son contrat lyonnais existant.