Chelsea « en train » de rechercher un attaquant alors que Mauricio Pochettino admet que le processus n’est « pas facile »

Mauricio Pochettino a admis que Chelsea cherchait à ajouter un attaquant à son équipe cet été.

Les Bleus ont déjà conclu des accords pour signer Nicolas Jackson de Villarreal et Christopher Nkunku du RB Leipzig, mais semblent minces sur le terrain pour le moment.

3 Pochettino a admis que Chelsea cherchait toujours un attaquant Crédit : Getty

3 Nkunku fait face à un sort sur la touche en raison d’une blessure Crédit : Getty

Nkunku et son compatriote attaquant Armando Broja sont actuellement sur la touche avec des blessures et avec Romelu Lukaku susceptible de se diriger vers la porte de sortie cet été, cela signifie que Pochettino manque d’options en attaque.

Ce manque de puissance devant le but était évident lors de la défaite 3-1 contre West Ham avec le milieu de terrain Carney Chukwuemeka marquant le but de Chelsea au stade de Londres.

Avec un manque d’objectifs clairement préoccupant, Pochettino a admis être à la recherche de renforts, mais suggère qu’il ne sait pas s’ils pourront faire venir quelqu’un.

S’adressant à talkSPORT, Pochettino a déclaré: « C’est une situation difficile car nous avions deux attaquants à Nkunku et Broja mais ils sont blessés.

« Ce n’est pas facile en ce moment de trouver le bon profil. Nous sommes en train de travailler pour voir si nous pouvons ajouter des joueurs dans ce domaine.

« Mais c’est un travail qui n’est pas facile pour le club. Bien sûr, ils travaillent très dur pour ajouter des joueurs.

« Si ce n’est pas possible, nous devons attendre que Nkunku et Broja soient prêts et nous avons l’aide de Mason [Burstow].

« Je ne pense pas que le problème soit que nous ayons besoin d’un autre attaquant. Les occasions que nous avons créées, nous devons être plus cliniques.

3 Jackson a semblé brillant mais n’a pas encore trouvé le filet pour Chelsea Crédit : Getty

« Ce ne sont pas seulement les attaquants qui doivent être cliniques devant le but. »