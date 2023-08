Chelsea en pourparlers pour signer « le prochain N’Golo Kante » d’ennemis amers: rapport

Chelsea pourrait être sur le point d’amener un joueur surnommé « le prochain N’Golo Kante » à Stamford Bridge.

Selon un rapport, les Blues ont contacté les représentants de Leeds United et le milieu de terrain international américain Tyler Adams au sujet d’un déménagement dans l’ouest de Londres, alors que la saga Moises Caicedo gronde.

Adams a été relégué avec l’équipe d’Elland Road la saison dernière – dont Chelsea a une histoire avec, remontant aux années 70 – après avoir rejoint l’été pour 15 millions de livres sterling de Red Bull Leipzig, mais une blessure aux ischio-jambiers peu de temps après son retour prématuré de la Coupe du monde au Qatar. termine sa première campagne en Angleterre.

Tyler Adams de Leeds United a été relégué la saison dernière (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Le club de championnat a déjà perdu son coéquipier américain Brenden Aaronson au profit de l’Union Berlin sur un prêt d’une saison et Adams pourrait être le prochain à sortir alors que le club du West Yorkshire s’adapte à la vie après la relégation.

Le rapport de 90 minutes suggère que Chelsea pourrait activer la clause de libération d’Adams d’environ 25 millions de livres sterling alors qu’ils cherchent à remplacer le sortant N’Golo Kante, auquel Adams lui-même a comparé ses attributs.

Parler à L’athlétisme l’année dernière, Adams a déclaré: «En grandissant, lorsque N’Golo Kante est entré en scène, il était le joueur qui a changé le modèle de la façon dont un n ° 6 devrait jouer. Ce n’était plus seulement le style de Sergio Busquets. Tout le monde voulait être comme lui – et pourquoi ne le feraient-ils pas ? – mais je ressemble plus à Kante qu’à Busquets.

« J’étais donc heureux parce que des joueurs comme celui-ci recevaient enfin les éloges qu’ils méritaient pour avoir fait le travail acharné et être le moteur de l’équipe.

N’Golo Kante est devenu une icône au Bridge (Crédit image : Eurasia Sport Images/Getty Images)

« Tout ce que Kante fait n’est pas beau, mais vous regardez la fin du match et voyez combien de duels et de tacles il a gagnés et combien de moments de transition il a arrêtés – c’est un énorme avantage pour les équipes, surtout quand vous jouez un style de football offensif. .”

Adams serait la huitième arrivée alors que le nouvel entraîneur-chef Mauricio Pochettino façonne son équipe pour la nouvelle saison, Axel Disasi et Robert Sanchez étant les derniers à arriver plus tôt cette semaine avant le retour de la Premier League ce week-end.

