Chelsea en pourparlers pour Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone, Benjamin Sesko de Salzbourg

Chelsea intensifie sa recherche d’un attaquant après avoir enquêté sur Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone et Benjamin Sesko de Red Bull Salzburg, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Blues souhaitent ajouter d’autres renforts après avoir permis à Romelu Lukaku de rejoindre l’Inter Milan avec un prêt d’une saison et évaluent leurs options avant de prendre une décision officielle.

Parmi les personnes envisagées figurent Aubameyang, qui n’a quitté Arsenal, son rival du nord de Londres, qu’en janvier pour s’installer au Camp Nou avec un transfert gratuit.

ESPN a rapporté en avril 2020 que Chelsea surveillait Aubameyang avant de signer un nouveau contrat à long terme avec les Gunners.

Thomas Tuchel a depuis remplacé Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef, mais cet intérêt a perduré, Tuchel entretenant une relation étroite avec Aubameyang depuis leur passage au Borussia Dortmund.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

On ne sait pas à ce stade si Barcelone serait disposé à se séparer d’Aubameyang, bien qu’ils aient déjà signé le duo d’attaquants Robert Lewandowski et Raphinha cet été et soient sous pression pour lever des fonds afin d’inscrire leurs nouveaux joueurs pour la prochaine saison de LaLiga.

Aubameyang a quitté Arsenal après s’être brouillé avec l’entraîneur-chef Mikel Arteta à propos de ce que le club a perçu comme des actes répétés de mauvaise discipline et de manque de professionnalisme. Interrogé sur la situation en décembre de l’année dernière, Tuchel a déclaré: “Je suis désolé pour lui qu’il ait des ennuis. Ce n’est pas là qu’il devrait être avec son genre de qualité et le caractère positif qu’il a – et je crois toujours en ce.

“Je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe dans son club maintenant, et pour cela, je veux aussi montrer mon respect [to Arsenal] et ne pas être impliqué et ne pas juger ce qui est bien et ce qui est mal.

“J’ai juste ma photo et ma relation avec Auba et cela n’en est pas affecté.”

Le point de vue de Tuchel sur Aubameyang est particulièrement important compte tenu de son influence accrue dans la stratégie de transfert de Chelsea après la prise de contrôle du club par Todd-Boehly / Clearlake Capital.

Après que l’ancienne directrice Marina Granovskaia et le conseiller technique et de performance Petr Cech aient quitté le club, un remaniement a vu Tuchel jouer un rôle plus important dans l’identification des cibles préférées du club.

Une autre option à l’étude est Sesko de Salzbourg, qui a suscité l’intérêt de Manchester United parmi d’autres clubs. Le jeune de 19 ans serait disponible pour un montant supérieur à 50 millions d’euros.

Aubameyang serait moins cher mais la situation de Chelsea est encore compliquée par les négociations en cours avec Barcelone pour plusieurs autres joueurs.

Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta souhaitent tous deux rejoindre les géants catalans, mais des frais doivent encore être convenus pour l’un ou l’autre des joueurs tandis que Chelsea envisage sérieusement de transférer Frenkie de Jong, une cible de longue date de United.

Chelsea devrait entamer son premier match de Premier League contre Brentford ce week-end avec Kai Havertz menant son attaque. Timo Werner est une autre option possible, mais son avenir est de plus en plus susceptible de se situer ailleurs avec l’ancien club Red Bull Leipzig parmi les options possibles.

Pendant ce temps, Carney Chukwuemeka a accepté les termes d’un contrat de six ans à Stamford Bridge et a terminé son transfert d’Aston Villa.