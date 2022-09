Chelsea en pourparlers pour nommer Christoph Freund au poste de directeur sportif

Chelsea continue de rechercher un accord pour nommer Christoph Freund comme nouveau directeur sportif malgré la réticence du FC Salzbourg à lui permettre de partir, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 45 ans a eu une série d’entretiens avec Chelsea, qui a identifié plusieurs candidats, dont Tim Steidten du Bayer Leverkusen et Luis Campos du Paris Saint-Germain.

Des sources ont également déclaré à ESPN que l’ancien directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, s’était précédemment éloigné de ce rôle.

Chelsea pense que Freund, qui est considéré comme l’homme qui a aidé à découvrir l’attaquant de Manchester City Erling Haaland tout en aidant à développer des joueurs tels que Sadio Mane, Naby Keita et Dayot Upamecano, est prêt à déménager à Stamford Bridge, mais le club a rencontré une forte résistance de Salzbourg.

Des sources ont déclaré à ESPN que Salzbourg était prêt à faire de Freund, qui occupe le poste de directeur sportif du club depuis 2015, une contre-offre de rester et exigerait une forte compensation s’il rejoignait Chelsea.

Le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, est intervenu en tant que directeur sportif par intérim pour aider à diriger la stratégie de transfert du club après que la négociatrice en chef et directrice Marina Granovskaia ait quitté le club, suivie du conseiller technique et de la performance Petr Cech.

ESPN a rapporté le 8 septembre que Chelsea visait à nommer un directeur sportif avant le début de la Coupe du monde en novembre et que le nouveau manager Graham Potter aurait son mot à dire dans le processus.

Des sources ont suggéré que Potter souhaite travailler avec Freund, tandis que Boehly et le copropriétaire Behdad Eghbali le considèrent comme un choix logique pour le modèle de propriété multi-clubs qu’ils tentent de mettre en œuvre.

Red Bull possède déjà des clubs à Salszbourg et Leipzig ainsi qu’à New York entre autres. Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea viserait probablement à prendre plus d’un rendez-vous pour ajouter une expertise du football à sa structure interne afin de soutenir celui qui est nommé directeur sportif.