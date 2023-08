Chelsea en pourparlers avec un attaquant de Premier League de 50 millions de livres sterling pour un coup sensationnel: rapport

Chelsea aurait eu des pourparlers sur la signature d’un ailier de Premier League de 50 millions de livres sterling.

Mauricio Pochettino cherche à ajouter un autre attaquant à cette nouvelle équipe, après que Michael Olise de Crystal Palace ait refusé de déménager dans l’ouest de Londres pour signer un nouveau contrat à Selhurst Park.

Maintenant le Norme du soir affirme que Chelsea parle à Nottingham Forest concernant la signature de son jeune attaquant très apprécié Brennan Johnson, dans le cadre d’un accord qui pourrait signifier une autre dépense financière importante pour l’équipe de Stamford Bridge.

Brennan Johnson de Nottingham Forest est recherché par Chelsea (Crédit image : Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images)

Johnson a brillé lors de sa première campagne en Premier League après avoir aidé l’équipe de Steve Cooper à se promouvoir, disputant les 38 matchs de la saison dernière et marquant huit buts alors que les Reds s’éloignaient des places de relégation.

Avec 10 buts dans toutes les compétitions, les performances de Johnson l’ont attiré l’attention des plus grands clubs, bien que tout accord d’échange impliquant Trevor Chalobah de Chelsea semble être hors de propos après que le défenseur a rejeté un déménagement au City Ground, selon le rapport. Brentford a déjà refusé ce qui aurait été un record de club de 35 millions de livres sterling, ce qui signifie que Chelsea devra probablement dépasser la barre des 40 millions de livres sterling pour signer l’ailier.

Johnson reste sous contrat à long terme avec le club, son contrat n’expirant pas avant 2026, mais après avoir dépensé beaucoup d’argent au cours des 12 derniers mois, Forest pourrait être tenté d’essayer d’équilibrer quelque peu les comptes.

Chelsea, quant à lui, a déjà dépensé des frais de transfert pour huit signatures estivales jusqu’à présent sous Pochettino, avec Romeo Lavia de Southampton le dernier après avoir convenu d’un montant de 53 millions de livres sterling avec les Saints.

Chelsea dévoile sa nouvelle recrue Romeo Lavia (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Cela a suivi les traces d’un accord de plus de 100 millions de livres sterling pour signer Moises Caicedo de Brighton, tandis que Nicolas Jackson, Christopher Nkunku et Axel Disasi, entre autres, ont également été signés pour beaucoup d’argent jusqu’à présent cette fenêtre de transfert. À deux semaines de la date limite pour tous les clubs de Premier League, Chelsea fait face à une course contre la montre pour s’emparer de l’un des principaux atouts de Forest lorsqu’il s’agit de survivre à une autre saison de Premier League.

Johnson est évalué par Marché des transferts vaut 38 millions d’euros.

